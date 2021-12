Humildad, humildad, humildad

Diciembre 26, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-26

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

“Todos, despojados de nuestros ropajes, prerrogativas, cargos y títulos, somos leprosos necesitados de curación”, este fue el llamado a la humildad que hizo el Papa Francisco a todos sus ‘ministros’ y colaboradores en la Santa Sede. Lo hizo inspirado en el pesebre: “… si tuviéramos que expresar el misterio de la Navidad en una palabra pienso que la palabra humildad es la que más podría ayudarnos”. Este llamado nos serviría a todos, si hacemos ecos de la necesidad de cambiar nuestra forma de aproximarnos a los demás.



El Papa ata esta actitud de humildad a ser capaces de quitarnos las armaduras de nuestros, cargos, roles, títulos, poderes, capacidades, e invita a “… el deseo de no vivir más detrás del revestimiento de la gloria de este mundo, sino en la plenitud de una vida sincera, sin más necesidad de armaduras y de máscaras”. Tener la valentía de quitarse la armadura, es vital para que encontremos la naturalidad de la humildad. ¿Qué nos detiene? En muchos casos lo que se llama la normalidad de cada uno, que nos brinda seguridad. Así la invitación es a dejar seguridades externas que nos impiden cambiar de corazón.



La humildad la plantea el Papa como la “capacidad de saber habitar sin desesperación, con realismo, alegría y esperanza, nuestra humanidad”. Y lo concreta frente a las fragilidades, cara a cara de ellas, es que podemos curarnos: “(…) humildad es comprender que no tenemos que avergonzarnos de nuestra fragilidad. Sin humildad buscaremos seguridades, y quizás encontraremos, pero ciertamente no encontraremos lo que nos salva, lo que puede curarnos”.



Actitudes humildes, de escucha abierta a los demás. Por ello arremete contra la soberbia como el encerramiento en nosotros mismos que nos hace perder la perspectiva del pasado y del futuro y que nos lanza al foso del que “vive con el sabor amargo de la tristeza estéril que se adueña del corazón”. Por ello es vital que mantengamos los diálogos abiertos, cruzados entre distintos actores sociales en nuestra sociedad. No podemos encerrarnos en las verdades de cada uno o de cada grupo, sino que debemos abrirnos a los demás despojándonos de nuestras armaduras, con una actitud de esperanza hacia el futuro.



El Papa acentúa dos características de la humildad en sus palabras. Por una parte, señala la apertura que dinamiza el humilde: “… genera, invita y empuja hacia aquello que no se conoce; el soberbio, en cambio, repite, se endurece y se encierra en su repetición…” De otra parte, indica que el humilde se deja cuestionar: “El humilde acepta ser cuestionado, se abre a la novedad y lo hace porque se siente fuerte gracias a lo que lo precede, a sus raíces, a su pertenencia. Su presente está habitado por un pasado que lo abre al futuro con esperanza”.



Con humildad, podremos seguir abriendo nuevos caminos de entendimiento en nuestra sociedad, de construcción de consensos, de dinámicas de inclusión, de bienestar para todos, y fundamentalmente, nos permitirá reconstruir un tejido social en el cual la confianza y la alegría se fortalezcan para mirar con esperanza nuestro futuro. Solo así podremos curarnos de nuestras ‘lepras’, aceptando nuestras fragilidades y abriéndonos a los demás para construir conjuntamente.



* Rector Universidad Javeriana Cali

​Sigue en Twitter @RectorJaveCali