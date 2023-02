El (la) gerente del Centenario de la Federación

Febrero 05, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-05

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

La Casa de Nariño dio una sorpresa al solicitar cambio en la Gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros en pleno Congreso Cafetero, pues, si bien la cabeza del gremio cafetero debe tener total interlocución con el Estado, no es bueno ese precedente de vetos oficiales frente a los gremios. La Andi no quiso doblegarse cuando a Bruce McMaster lo vetaron desde Palacio, y, al contrario, lo ratificó anticipadamente. Los cafeteros no se podían dar ese lujo, dependen grandemente del Estado y así está establecido en el contrato de administración del Fondo Nacional de Café. Curiosamente, en los estatutos de la Federación el Gerente no tiene período, es decir, se nombra hasta que pueda mantener su gobernabilidad.



El ministro de Hacienda, Antonio José Ocampo anunció en el Comité Nacional la hoja de ruta. Así, pues se espera un gerente o una gerente de altísimo nivel para celebrar el centenario de la Federación que estará por cumplir antes de 5 años. Hasta el 23 de febrero se pueden presentar hojas de vida para la convocatoria, que llamativamente abrieron de manera plena y no se requiere que un Comité Departamental presente al candidato.



¿Cuáles fueron los puntos de la hoja de ruta para seleccionar el reemplazo de Roberto Vélez? Los candidatos en la terna que se pondrá en consideración del Congreso Cafetero deberán ser: líderes o lideresas, de total pulcritud en el manejo de recursos, como de probada experiencia para un cargo de tanta complejidad gremial, institucional y empresarial. Otro aspecto que recalcó: la proyección internacional. Igualmente, el Ministro notificó que el Gobierno no tiene candidato, así, pues sin ‘cartas marcadas’, pues algunos ya daban a Felipe Robayo como la ficha del Presidente. Hizo un énfasis sobre la posibilidad que fuera un hombre o una mujer, la Federación nunca ha tenido en su historia una gerente, lo que está impulsando el nombre de la exministra Claudia Lacouture.



Sobre el procedimiento el ministro reiteró: “… no veo otra forma de avanzar en este proceso sino a través de los consensos que logremos en esta mesa para presentarles a los caficultores y caficultoras unos candidatos y candidatas que estén a la altura de sus expectativas, de la caficultura, del país y de los mercados de café…”. Lo clave del proceso es que no divida el gremio. Por ello, la invitación de Ocampo a buscar los mayores consensos es la más adecuada. La Federación tiene una incidencia muy grande en las familias caficultoras del país. Se trata de más de 550 mil familias, que han generado una ruralidad que es conocida como la civilización cafetera, que en el fondo constituyó una posibilidad digna de vida para los agricultores de café.



Los Gerentes de la Federación han sido muy significativos en la historia: Alfredo Cortázar, Enrique de Narváez, Mariano Ospina, Camilo Saénz Obregón, Alejandro López, Manuel Mejía, Arturo Gómez Jaramillo, Jorge Cárdenas Gutiérrez, Gabriel Silva Luján, Luis Genaro Muñoz y Roberto Vélez.



La Federación, los cafeteros y el país, requieren de un sector cafetero fuerte, y con gran capacidad de incidencia en el campo. Y a su vez muy dinámico en el frente internacional, aunque con el auge del petróleo y los minerales haya perdido la preeminencia en las exportaciones, sigue siendo el principal producto agrícola del país de venta en el exterior.



* Rector Universidad Javeriana Cali





Sigue en Twitter @RectorJaveCali