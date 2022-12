Siete de los aprendizajes del 2022

Diciembre 25, 2022 - 11:35 p. m.

2022-12-25

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

A la hora de balances y analizando el 2022, podríamos mencionar 7 aprendizajes:



Fragilidad Ambiental, ¿y no retorno? Las altísimas temperaturas que sufrieron africanos, norteamericanos, europeos y asiáticos; y las fuertes lluvias que soportamos en el país este año, dejan una huella más del camino errado que hemos recorrido como humanidad. Es un problema que requiere de una consciencia planetaria para poderlo solucionar.



La verdad como construcción colectiva. La entrega del informe de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, aún con las limitaciones que tiene, fue un acto de autocrítica como país y nación, sirve para hacer de Colombia una sociedad más consciente del cuidado de la dignidad humana. El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, otro de los personajes del año. Hay que dar pasos para la reconciliación y convivencia, en el imbricado camino de la ahora llamada Paz Total.



Colombia experimentó la institucionalidad democrática. El giro político del país, con el triunfo que tuvo en las elecciones presidenciales Gustavo Petro, marca un hito en la democracia colombiana. No dejemos que la institucionalidad sea comprometida por los gobernantes, es un bien que hemos ido construyendo con la historia. Y no ayudemos para que las polarizaciones, ni los unanimismos a-críticos se tomen al país.



La inflación exigirá un esfuerzo de todos. El incremento sostenido de los precios es un flagelo para toda la economía y golpea a los más frágiles económicamente. Para reducirla no se puede dejar todo el esfuerzo en las manos del control monetario y de tasas de interés del Banco de la República, sería muy costoso para todos. Se requiere una solidaridad de todos los sectores.



La progresividad de los impuestos como mecanismo de reducir las desigualdades. La reforma tributaria que aprobó el Congreso y que prevé una dinámica mucho más progresiva que la estructura actual. El economista Thomas Piketty señala que es uno de los componentes para construir sociedades menos desiguales. Sin ahorcar a las empresas, sí se puede caminar en dirección hacia la justicia de manera más consistente y en mirada de largo plazo. En el límite la progresividad fiscal nos hará pensar profundamente en, por ejemplo, la noción de propiedad temporal, frente a un concepto clásico propietarista, que aún tiene en el ordenamiento jurídico el interés general y en el a doctrina social de la Iglesia, el límite de la función social. Este debate será muy importante en los próximos años.



La filantropía todavía puede decir mucho. La entrega de Luis Carlos Sarmiento del Centro de tratamiento e investigación sobre el Cáncer, como una donación a la sociedad colombiana, muestra que compartir es profundamente humano y cristiano. Algunos consideran que la expresión filantrópica, hoy más leída bajo el manto de la Responsabilidad Social Empresarial, es una categoría en vías de extinción, creo que es una forma de expresión de la generosidad y la solidaridad que siempre será muy válida, porque está en el campo de lo voluntario, y no de lo obligatorio.



La fragilidad mundial frente a las guerras. La invasión de Rusia de Ucrania dejó de manifiesto cómo está el mundo de interconectado. Lo que hace importante hablar de verdad sobre la seguridad alimentaria y sanitaria del país.



¡Una muy Feliz Navidad a todos los lectores!



* Rector Universidad Javeriana Cali



Sigue en Twitter @RectorJaveCali