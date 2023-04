Abril 16, 2023 - 11:35 p. m.

2023-04-16

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

Luego de la caída del puente de Chirajara en la vía que de Bogotá conduce a los Llanos, y que era responsabilidad de uno grupo empresarial del país, las miradas sospechosas sobre las concesiones comenzaron; ahora se cae el puente El Alambrado sobre el río La Vieja, que está bajo el cuidado de otra concesión, aumentando así las miradas y opiniones negativas sobre los concesionarios viales. Colombia no estaba acostumbrada a que los puentes se caigan y lo peor de todo que se les caigan a compañías de tradición. Hemos sido muy orgullosos de nuestra ingeniería nacional, pero diversos casos están minando este orgullo.



La estructura del Chirajara había sido diseñada como un puente atirantado a más de 280 metros de altura y con una extensión de 446 metros. Por el diseño el concesionario privado Concesionaria Vial de los Andes SAS. (Coviandes) había ganado hasta un Premio Nacional de Ingeniería. Irónicamente la causa fue una falla de diseño que no aguantó lo necesario. En el caso del puente El Alambrado entre los departamentos del Valle y Quindío, de 100 metros, y por donde pasa la principal vía de Buenaventura a la capital del país, las causas del colapso estaban en estudio. Inicialmente se habló de una loza, luego del deterioro de las columnas de apoyo. Pero lo que falló en este caso fue el mantenimiento preventivo, pues la obra fue concluida en 1984 y desde 2006 estaba al cuidado de la concesionaria Autopistas del Café.



Las autoridades han anunciado múltiples investigaciones. Entre ellas la Fiscalía General de la Nación, pues las responsabilidades en estos casos, que han cobrado varias vidas, exigen que se haga un análisis exhaustivo para deducir las responsabilidades penales. Este es un expediente, que va más allá de las investigaciones que terminan en sanciones pecuniarias, como multas. Son los administradores de estas vías quienes deben responder también personalmente.



La pérdida de confianza de la opinión en el sistema de concesiones es grave, pues esta forma de asociación público-privada ha sido una gran catalizadora del desarrollo vial del país. En efecto, gracias a las inversiones de los privados el país ha contado con una evolución constante y ascendente de la red. Por ello, se deben afinar los contratos de concesión y su supervisión, para asegurar el mejor desempeño de esta forma de contratación. Perder este sistema sería muy doloroso y costoso para el desarrollo del país.



De otra parte, deja una profunda preocupación el colapso que hemos tenido en varias vías nacionales. Además de generar problemas de movilidad muy serios, también está ejerciendo presiones inflacionarias muy fuertes por el aumento de los costos del transporte, afectando el costo de los alimentos. Afirmaciones como la que 40% de los puentes en el país requieren un mantenimiento especial, muestra la magnitud del problema de fondo que tenemos. Hay pues, la urgencia que se haga un plan de choque que implemente el mantenimiento de los puentes. Con este riesgo latente no puede seguir viviendo el país.



Hechos como el colapso del puente sobre el río La Vieja, son situaciones que deben servir de toma de consciencia de la gran responsabilidad que tiene el sector de la infraestructura con el país.



* Rector Universidad Javeriana Cali



Sigue en Twitter @RectorJaveCali