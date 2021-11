Petro Tours

Noviembre 28, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-28

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Se le fueron con toda a Gustavo Petro por proponer no suscribir más contratos de exploración de petróleo si se instala en la presidencia en agosto de 2022. En un país en el que la política es el ejercicio de la inconsecuencia, a ningún candidato debería costarle ser consecuente y en ese punto específico Petro no se ha movido un ápice. Otra cosa es que se eche para atrás al quedar expuesto a los ataques de competidores más expertos en Hacienda Pública que lo refutaron y lo pusieron a explicar en detalle sus propuestas y no pudo.



Cuando tuvo que responder cómo iba a reemplazar la menor renta que recibiría el Estado al reducir la producción y la exportación, dos consecuencias obvias de no explorar, Petro dijo que tenía no uno sino dos planes, uno a largo plazo que no explicó, y otro a corto plazo realmente maravilloso: el turismo, en su mandato Colombia pasará de 5 a 12 millones de turistas.



El turismo, cómo no, la industria sin chimeneas. Increíble que a nadie se le hubiera ocurrido: si no vendemos petróleo, traemos turistas, por montones y rápido. Colombia es un país bello, de gente amable, calles seguras, transporte eficiente, todo un paraíso. Y si le añadimos todas las virtudes de la ‘Seguridad Humana’, que tampoco sabemos de qué se trata, el plan no puede sino ser un éxito, vendrán turistas a tutiplén.

El proyecto ‘turistas en vez de petróleo’, implica que en cuatro años y sólo con el impulso de la Seguridad Humana, Colombia recibirá tantos turistas como Egipto, sin necesidad de pirámides ni Valle de los Reyes; más que Cambodia con Angkor Wat. En términos regionales vamos a duplicar o triplicar los turistas que antes de la pandemia recibían República Dominicana, Brasil o Perú. Vamos a dejarlos rezagados.



El plan de Petro es básicamente triplicar en cuatro años la cantidad de turistas que llegan a Colombia. A Perú le tomó 10 años duplicarla de 2,2 a 4,4 millones de antes de la pandemia. A Brasil le tomó 20 años pasar de 5,3 a 6,5 millones. Vamos a hacer historia en el turismo latinoamericano, porque salvo México, ningún país latinoamericano recibe 10 millones o más de turistas al año, y eso que México tiene Baja California y la Riviera Maya, entre otras potencias que no serán necesarias en Petro Tours.



No hay que descartar la posibilidad de que Petro esté diciendo algo que no entiende, o que no ha razonado, o sencillamente esté lanzando globos para atrapar electores, que poco saben de antecedentes, o saben pero consideran que ninguno es importante. Por ejemplo, que ya siendo alcalde electo de Bogotá dijo que iba a fusionar las empresas de servicios públicos, algo legalmente imposible y después reculó. Se recuerda difusamente que votó para elegir Procurador General a Alejandro Ordoñez y dijo que había sido “un juez fiel a la Constitución, con muchas convicciones políticas y morales” y hay qué ver cómo se tratan ahora ese par de próceres. O cuando sacó a la brava a las empresas recolectoras de basura de Bogotá para luego llenarles los bolsillos con nuevos contratos, porque la ciudad se moría enterrada en inmundicia.



En cuatro años 12 millones de turistas reemplazarán las divisas sucias del petróleo que hoy son el 57% de nuestras exportaciones. Tendremos más hoteles y aeropuertos, pues en algún lugar se hospedarán, y supongo que entrarán por puntos migratorios legales, porque serán turistas de verdad, que entran, se divierten, nos dejan la plata y se van. Eso es lo lindo de las campañas, que son poesía.