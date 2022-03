¿Hacia un Congreso de obstrucción?

Marzo 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-20

Por:

Guillermo Puyana Ramos

Los resultados de las elecciones de Congreso no fueron sorprendentes. La caída de la representación del Centro Democrático y el ascenso del Pacto Histórico estuvo dentro de los cálculos medios. Ni el uno se redujo a la mitad, ni el otro alcanzó los 25; los conservadores y liberales se mantuvieron en lo mismo. Más excepcional me pareció la crecida de la Alianza Verde aún si ello fue a costa de figuras como Jorge Londoño, Antonio Sanguino e Iván Marulanda. Aunque creía que el golpe para Cambio Radical y el Partido de La U iba a ser fuerte, nunca pensé que llegaran al punto de debacle en el que quedaron.



La configuración de la bancada parlamentaria deja dos cosas claras: el principal factor de equilibrio será el Partido Liberal, que si se inclina hacia una candidatura de centro izquierda, por primera vez en la historia tendremos un escenario político en el que el partido de gobierno no tendrá una bancada mayoritaria en ambas cámaras del Congreso de la República.



Luego del escrutinio que puso al Pacto Histórico como la bancada más grande, con 19 senadores, si se supone que harán alianza con la Alianza Verde, Comunes, Mais y Aico, la fuerza de un eventual gobierno de Gustavo Petro tendría 39 senadores. Necesita críticamente los 15 senadores liberales para tener 54, exactamente la mitad. En la Cámara una bancada de centro izquierda llegaría a 63 representantes, por lo que los 32 liberales son urgentes para configurar una mayoría, que sólo así sería más o menos holgada.



Esto pone el fiel de la balanza exactamente en manos de un partido que alega ser social demócrata, pero tiene mucho de centro derecha, que se ha hecho una imagen alrededor de la votación de opinión, pero descansa pesadamente en el voto de maquinaria como muestra su historia reciente: ha logrado mantener una representación parlamentaria, pero ha sido un fracaso en las presidenciales. En 2018 sus candidatos a Senado pusieron 1,9 millones de votos, pero dos meses después el candidato liberal, el hoy verde Humberto de la Calle, sacó solo 400 mil votos.



Si el gobernante es Sergio Fajardo también necesitará a alguno de los sectores con los que ha dicho que nunca se uniría, recuérdese cómo él resultó elegido precariamente en una alianza que fue un fracaso electoral y de opinión. Fajardo mismo sacó menos votos que Francia Márquez y Álex Char que quedaron segundos en las otras alianzas.

Si el gobernante es Federico Gutiérrez, una bancada de gobierno estaría en el equilibrio de la tensión superficial, la del agua al borde del vaso, pero tendría una mayoría suficiente, aunque necesitaría siempre al 100% de sus parlamentarios. Si se le une el partido liberal, problema resuelto, aunque no sería indispensable. Pero en la Cámara no le dan las cuentas: una alianza de centro derecha llegaría a 77 representantes, necesitará a los liberales tanto como el Pacto Histórico.



La otra perspectiva que surge de las parlamentarias es la de un Congreso de obstrucción, una de esas delicias de la democracia representativa; un gobierno que tenga mayoría en una cámara y no en la otra, algo inédito en el país. Solo en 1947 pasó que el Congreso estuviera controlado por la oposición liderada por Jorge Eliécer Gaitán, pero un Congreso dividido no ha pasado jamás.



En esos congresos divididos las decisiones estratégicas del gobierno quedan en manos de muy pocos, como cuando en Estados Unidos la ley de reactivación económica se hundió porque así lo quiso un solo congresista demócrata. A los vicios de nuestra democracia se le sumará uno que jamás hemos padecido.

