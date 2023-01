¿Y después del pandebono?

Enero 13, 2023 - 11:45 p. m.

2023-01-13

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Grata sorpresa la que hemos tenido comenzando año al recibir la noticia sobre la selección de nuestro pandebono como uno de los cinco mejores panes del mundo, de acuerdo con un juicioso concurso que hizo la guía gastronómica internacional ‘Taste Atlas’. Esta guía evalúa ocho categorías más, por lo que se nos estimula la imaginación sobre cuáles de nuestras recetas típicas podrían entrar al ranking mundial y fortalecer el posicionamiento colombiano y vallecaucano como destino gastronómico.



Para mi gusto, en materia de entradas, las marranitas o puerquitas están listas para competir. Pero elaboradas a la usanza tradicional, con pequeñas porciones de chicharrón y plátano verde. Aquel que le metió plátano maduro debe ser enviado al paredón junto con el que le puso bocadillo o arequipe al pandebono.



En platos fuertes, así me parezcan deliciosos el sancocho y el atollado, no los vería ganadores en un concurso internacional. En cambio los encocados del Pacífico, sean de jaiba, piangua , pescado o camarón, con sofrito, hierbas de azotea y leche de coco, tienen todo el potencial para enfrentarse a otras exquisiteces marinas.



En postres veo dos maravillas con características diferenciadoras: La torta de manjarblanco, para bien o para mal plato navideño, pero de aquella torta que en el medio tiene el manjarblanco ligeramente derretido. Seguramente el ser plato decembrino, lo hace más deseable como los amores de las viajeras ausentes. El otro postre exótico de nuestro menú típico es el dulce de mamey, acompañado de queso. No he conocido extranjero que no haya quedado maravillado con este ‘casao’.



En bebidas, para mí los mejores jugos de Colombia están en la costa Atlántica: el de níspero y el de zapote. Delicioso el de curuba, bogotano, pero el nuestro con proyección internacional es la lulada, también siguiendo la receta tradicional, con lulos preferiblemente verdes y partida la fruta a mano y jamás con cuchillo.



En materia de licores, la crema de viche está llamada a ser famosa. Tiene una mitología fascinante como la mayoría de leyendas del Pacífico, la cual perfectamente se podrá enfrentar a sofisticados ‘pousse cafés’ como el Baileys, el Amaretto y otros, con la invitación lujuriosa posterior que solo deja el encanto de nuestro litoral.



En el siguiente capítulo, comentaremos cuáles son nuestras delicias que no tienen ‘chico’ internacional. Entre tanto disfrutemos este menú de hoy, brindando por los panaderos que han enaltecido el pandebono y por la evolucionada gastronomía regional que nos invita a pensar en nuevos premios.