La petrolución de las zanahorias

Febrero 24, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-24

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Así me lo contaron: un cocinero de la casa de Nariño, motivado por la diversificación agrícola, le dijo al oído a su jefe: “Presidente, debemos fortalecer el cultivo de verduras y cereales orgánicos, Allí hay oportunidades”. Petro salió corriendo a la ventana de la Plaza de Armas, llena de inconformes indígenas, taxistas, maestros y pacientes de las EPS y arengó: “Hemos hecho sesudos estudios sobre la trascendencia de las verduras y cereales en la dieta global, ahí Colombia será el gran exportador y el mundo terminará comiendo, por ejemplo, nuestras zanahorias. Para ello fomentaremos primero el consumo interno.



Está demostrado que la zanahoria es muy buena para la visión. Si alimentamos nuestros soldados con esa verdura, nos ahorraremos las miras telescópicas y ampliaremos la distancia entre los vigías de nuestras fuerzas, reduciendo así el tamaño del ejército. Voy a llamar al presidente Maduro a Venezuela y le propondré que ellos cultiven remolacha. La exportación conjunta de esa ensalada le mostrará al mundo la fuerza de nuestra alianza (aplausos).



Otro aporte de la zanahoria: detrás de estas, vendrán los conejos y criaremos millones con lo cual impediremos la deforestación de bosques nativos que hacen los criadores de reses, tan incomprensivos estos con la lucha armada de la izquierda. Ya veo a los europeos comprándonos conejo, pues recuerdo como lo preparaba Francia (aplausos). Por favor, no aplaudan tanto que me refiero a la dieta de los franceses y no a las preparaciones de Francia en Cali.



Con la zanahoria vendrá también una revolución energética: en el proceso sobrarán toneladas de cascaras que, sumadas al estiércol de los conejos, nos darán la materia prima para producir energía. Ese día, le daremos la razón a la ministra Irene pues no insistiremos en combustibles fósiles, sino lo que con mi inteligencia superior llamó el ‘coprocombustible’.



Muchos emprendedores usarán la zanahoria en diferentes formas. Ella es buena cruda, pero es más buena al cocer. Y a aquel taxista beodo que grita: ‘Esa es Verónica’, le pido respeto. Estoy hablando que la zanahoria es buena cruda y también al cocer, no Alcocer, pero me encanta como con estos temas nuestro pueblo ve la diferencia y la calidad de estadistas que somos. ¡Esto es otra cosa!



Adicionalmente, el gasto médico se reducirá. Disminuiremos el uso de anteojos, uno de los rubros más costosos según importantes médicos cubanos, quienes también destacan el uso manual de la zanahoria por parte de los urólogos en sus exámenes pues allá la prueba de antígeno prostático es muy costosa. Pero por favor no se vayan, no desocupen la plaza. ¡Este es el gobierno del cambio, ingratos!”.