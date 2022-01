Nemotecnias traicioneras

Enero 07, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-07

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

La nemotecnia es una antigua técnica diseñada para recordar fácilmente fórmulas, nombres, tablas y mucho más. Básicamente, se busca asociar una imagen con el nombre que necesitaremos recordar; la mente guarda en un casillero la imagen, la cual al ser evocada por la persona decodifica el proceso enlazándola con el nombre requerido.



Pero el truco no siempre es infalible. El tema lo traigo precisamente en esta semana de reyes magos por una anécdota reciente: se celebraron con gran éxito en Cali los Juegos Panamericanos junior. En uno de los mejores hoteles de Cali se alojó el equipo directivo entre quienes sobresalía Baltazar Medina, expresidente del Comité Olímpico Colombiano y presidente del comité organizador de dichos juegos.



El hotel le recomendó a sus meseros un trato personalizado para el doctor Baltazar. Uno de los meseros, acucioso él, una mañana se acercó al personaje y le pregunto: “¿Le traigo los huevos como los de ayer, don Melchor?”. Esta confusión por la nemotecnia de los Reyes Magos fue una divertida anécdota narrada por el mismo Baltazar quien elogió a Cali no por la mirra o el incienso sino por el oro olímpico y la calidad del evento.



Recordé entonces que cuando fui gerente del Banco de Bogotá en Manizales, el presidente del Once Caldas, cliente nuestro, llevó a un argentino, director técnico del equipo, para que le abriéramos la cuenta bancaria. Cuando le dije mi nombre, me comentó que era la primera vez que escuchaba el apellido Victoria, pero que no lo olvidaría. Me dijo que él era un gran nemotécnico para recordar los apellidos de sus jugadores con la asociación con animales (vaca, toro), figuras (cuadrado, ángulo), enseres (mesa) y que a mí me recordaría por la famosa reina Victoria.

Pocos días después fui al estadio y al saludarlo en el camerino me dijo: “Qué alegría verlo doctor... doctor… ¡Antonieta!”. Qué desastre la nemotecnia, pensé.



Otra embarrada nemotécnica: Hace unos años vino a una feria un rolo hartísimo y entre los personajes de Cali que le presentaron estaba un simpático empresario a quien le dicen ‘Hormiga’, apodo que no hace feliz a su titular, pero que lo asume estoicamente. El rolo con unos tragos, de manera sucesiva le decía, “ala, qué gusto conocerte, avispa”, “Me hablaron mucho de ti, avispa”, hasta que el empresario se vio obligado a reclamarle: “Carajo, me tiene mamado tu nemotecnia: no me digas más avispa que ¡yo soy es Hormiga!”. Definitivamente, esa técnica no es del todo confiable.



O-Vario: Imposible no evocar ese símbolo de la caballerosidad y la bonhomía que fue Khalil Daccach. Paz en su tumba y solidaridad con los suyos.

