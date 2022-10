Libertad en la madurez

Octubre 28, 2022 - 11:45 p. m.

2022-10-28

Por:

Eduardo José Victoria Ruiz

Siempre he tenido admiración por las decisiones extremas, a veces incomprendidas, que muchos toman en la madurez. He estado leyendo Conversaciones, bestseller del New York Times sobre las entrevistas que el presentador David Rubenstein hizo a algunas de las personas más influyentes del mundo.



En la charla con Bill Gates, este comenta la decisión de liderar con su ejemplo que las personas con un patrimonio neto de más de mil millones de dólares donen al menos un 50% de su fortuna, o la dejen como herencia para proyectos solidarios. Gates inició su fundación con US$20.000 millones. Dura decisión para los herederos, pero que enaltece para siempre al donante. Tan sorprendente fue esto que Warren Buffet, el mayor inversor del mundo llamó a Gates para anunciarle que trasladaría el 80% de su fortuna a la Fundación de Bill y Melinda Gates y es a través de esta donde se manejan los recursos donados por Buffet. Para imaginarlo en fortunas relacionadas con Colombia, sería como si Gilinski cediera gran parte de su fortuna para que la manejara la Fundación Santo Domingo. ¡Impensable! Pero esa es la deliciosa libertad que deben traer los años y los recursos.



Me encantó cuando Nicanor Restrepo al retiro de su liderazgo en el GEA, se fue a cumplir su sueño de estudiar sociología en París, alquiló un apartamento de estudiante y las fotos nos mostraban al octogenario patriarca yendo en bicicleta a la universidad. Nunca es tarde para alcanzar los pendientes. Entre los nuestros, admiro el reenfoque de Pepe Toledo, exitoso desarrollador de los centros comerciales Único, convertido hoy en escultor y sus obras exponiéndose en museos de Colombia y el exterior. He disfrutado también con la travesía de Dora Luz Muñoz de Cobo, alejada de su trayectoria pública y privada y dedicada a la poesía, invitada a recitales poéticos en países de América.



Y ya que estamos destacando la poesía en la madurez de la vida, gran banquete literario nos da el recordado periodista deportivo Rafael Araujo Gámez con ‘Los versos del caminante’, selección de poemas de alta calidad sobre el amor, el humor, lo cotidiano. Rafa enaltece su recorrido profesional con una faceta intelectual de gran lector y perseverante crítico literario y escritor.



Qué maravilla aquellas personas que se atreven en su madurez a atender los pendientes de sus espíritus. Razón tiene Jeff Bezos, el magnate de Amazon, en la charla con Rubinstein : “Cuando tenga 80 años quiero que haya muy pocas cosas en la vida de las que me pueda arrepentir. La mayoría de las veces que nos arrepentimos es por omisión, por aquellas cosas que no probamos. Es el camino no viajado; esas son las cosas que terminamos lamentando”.