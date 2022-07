Tenemos ministra

Julio 04, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-04

Por:

Aura Lucía Mera

Ya tenía iniciada mi columna. Otro tema. Cuando leo que el presidente electo, Gustavo Petro ha designado a Patricia Ariza como ministra de Cultura. Estallo de alegría. No la conozco personalmente. La he visto actuar. Cómo se crece en el escenario. Cómo llega al corazón y estremece las fibras del auditorio.



Poeta. Dramaturga. Activista. Actriz. Su vida es una historia única. Ejemplo de resiliencia y de coherencia en sus convicciones. Su familia tuvo que exilarse en Bogotá, víctima de la violencia en Vélez, Santander.



Sufrió en carne propia persecuciones, es sobreviviente de la masacre de la Unión Patriótica. Acusada de encubrir actividades de las Farc en 2009 y perseguida por nadaísta y hippie. “Nuestra presencia era un estorbo político y nuestro andar en las calles un acontecimiento poético”.



Patricia, una mujer con una sensibilidad a flor de piel y un alma de acero. Valiente. Terca. Tenaz. Mirando siempre de frente. Denunciando así ponga en peligro su vida. Vertical en sus ideas. Jamás un paso atrás.



Premios nacionales e internacionales. España, Cuba, Estados Unidos, Holanda han reconocido su trabajo artístico, innovador, social. Patricia está por encima de las condecoraciones. Sigue incansable, imparable, en su lucha por la dignidad de las mujeres, por la paz, por la verdad



"Guarda tu arma héroe

Quítate las charreteras hombre

Ponte un arte en forma de cruz

Deja lo macho

Ya no sirve

Siembra en tu casa

Una violeta”.



Estudió Historia del Arte en la Universidad Nacional y recibió el Doctorado Honoris Causa en el Instituto Superior de Artes en Cuba. Fundadora de la Casa de la Cultura -Teatro La Candelaria- con su compañero de vida Santiago García.



“Guarda el arma sicario

Déjate crecer el pelo joven

Vuelve a montar en bicicleta”.



Este nombramiento es de lujo para la cultura, el arte, la creación. Al mismo tiempo un reconocimiento al trabajo de vida y entrega de Patricia Ariza, mujer bandera que no solo ha aportado a la cultura, sino que ha encabezado las luchas por la reivindicación de las mujeres y las víctimas del conflicto armado...



“Cuídame intensamente

Dame oxígeno puro

Sácame del sarcófago

Devuelve las flores

Vida”.



De nuevo el Ministerio de Cultura volverá a brillar como brilló en los años de Mariana Garces. Enhorabuena Patricia. Gracias en nombre de la Cultura, presidente Gustavo Petro. Colombia lo merece. La cultura dejará de nuevo de ser la Cenicienta en este cuatrienio que llega.



PD. Tenemos hasta ahora un gabinete que se perfila de lujo. Estamos iniciando un cambio estructural en Colombia. La Comisión de la Verdad y su Informe Final, cuyos testimonios son indispensables para conocer y reconocernos. Francia Márquez y su carisma lleno de sabiduría ancestral. José Antonio Ocampo Gaviria, Álvaro Leyva... Comenzamos a ver el arco iris de una etapa diferente, donde la vida sea prioritaria. Unámonos todos, por favor. Esta es nuestra segunda oportunidad, no la fracturemos de nuevo, no hay razón.