Septiembre 20, 2021 - 11:40 p. m.

2021-09-20

Por:

Aura Lucía Mera

Hoy martes se abre el telón del Festival de Literatura Oiga, Mire, Lea. Su séptimo año consecutivo.



Lo que se inició como una idea entre amigas, y gracias al respaldo de la Biblioteca Departamental del Valle y sus tres directoras que acogieron con entusiasmo la propuesta y se convirtió en una realidad institucional.



Un regalo de letras, pensamientos, debates, opiniones, poemas, talleres infantiles que cada año llega lleno de nuevas sorpresas.



Curiosamente la pandemia en vez de convertirse en un obstáculo, decidió ser cómplice de la cultura y abrió las puertas de la virtualidad a cada casa, no solo del Valle sino de Colombia y todos los países que quieran acceder a los conversatorios. Se abrió como esas luces de bengala que parecen explotar en el infinito iluminando la noche.



Este año algunos eventos serán virtuales y otros presenciales. Con aforo y control de distancias. Basta ingresar a www.oigamirelea.com y/o @bibliovalle. ¡Y zaz!, estaremos conectados con algunos de los mejores escritores de Colombia, Brasil, Argentina, España, México, Uruguay.

Escucharlos. Compartir sus experiencias. Sentirlos cerca.



Como decía Malraux, saber quién es el hombre o mujer que existe detrás del mito, o de sus palabras. Tocarles piel y corazón, verles reír o añorar.



Comprobar que tras la palabra escrita que nos llega en forma de libro hay un ser humano que ha sufrido, llorado, soñado y trabajado con cincel cada palabra, cada pensamiento.



Noches de corregir. Páginas arrugadas tiradas en bolitas al cesto de basura, o borradas del portátil, libretas llenas de anotaciones, dudas, insomnio, rabietas, momentos de alegría, en fin, todo lo que existe en el alma del escritor antes de atreverse a mostrar al desnudo su alma y sus ideas.



Hoy se abre el telón, repito, nada menos que con Juan José Millás y el paleoantropólogo Luis Arzuaga quienes desde Madrid participarán hablando sobre ‘La vida contada por un Sapiens a un Neardental’.

Moderada por Víctor Diusabá a las 11:00 a.m.



A las 3:00 p.m. la dominicana Sorayda Peguero estará con Karim Ganem Maloof y a las 4:00 p.m. el mexicano Alberto Ruy Sánchez disertará con Juan Merino.



Los próximos días estarán Camila Sosa Villada, Alonso Sánchez Baute, Rodrigo García Barcha y Gustavo Álvarez Gardeazábal.



También participarán Consuelo Lago con su Nieves en la Historia del Arte y Sylvia Patiño, Melba Escobar, Humberto de la Calle, Rudolph Hommes, José Zuleta, Fernanda Trías, en fin.



No me caben todos. Pero como escribí en una columna anterior, ninguno viene de neutro ni con economías naranjas debajo del brazo.



Aquí se trata de abrirle el telón al pensamiento y al debate. Todos estos días, desde hoy hasta el domingo 26 tendremos esa única oportunidad de sacudirnos mentalmente y entender que ‘el mundo es ancho y ajeno’.

Renovaremos ideas y nos sacudiremos un poco el polvo de esta noria enlodada en la que vivimos.



***



Posdata. No se pierdan este Oiga, Mire, Lea. Dejen lo que estén haciendo y abran la pantalla y la mente. Se abre para todos el telón. ¡La luna llena también se asomará esta noche de fiesta literaria y brillara en todo su esplendor!

​