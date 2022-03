Preguntas sueltas

Febrero 28, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-28

Por:

Aura Lucía Mera

“Ay, qué pena me das Esperanza por Dios, solo sabes bailar cha cha cha”.

No sé por qué este estribillo no me sale de la cabeza, se canta solamente cuando estoy en la ducha, o me amarro los zapatos, o hago ejercicio.

Buena pregunta para Oliver Sacks, ese genio en estos temas cerebrales, pero ya no está con nosotros. Una pregunta sin respuesta que me lleva a otras:



- ¿Por qué diablos la Coalición de la Esperanza no se une en torno a la candidatura de Alejandro Gaviria? ¿Qué más queremos? ¿Los demás coalicionados están en shock porque se les creció el rector? ¿Acaso subestimaron su preparación humanista, sus planteamientos, su carisma y su cultura? ¿No esperaban que podría ganar terreno tan rápido, tan pronto, de manera tan ecuánime? Los egos, la soberbia, la arrogancia y la excesiva confianza de sus contendores salieron a flote, sin rubor, sin ningún pudor. ¿No se dan cuenta que sería una excelente candidato a la Presidencia? ¿Tan ciegos están?



- ¿Por qué hasta ahora han agarrado al ‘Gurre’, el monstruo deforestador más grande del Meta? Por años se sabía de su existencia y de sus acciones pirómanas, narcómanas, oscuras y depredadoras. El apodo de ‘gurre’ ofende a los armadillos, es satanás con sombrero. Y su hijito candidato por el Centro Democrático...ese movimiento de manita al pecho que es la caldera del diablo. ¿Lo sabe Fedegán? ¿Tiene algo qué decir al respecto Lafourie? ¿O es parte de su engranaje político?



- ¿Por qué a cierto sector de Cali, el sector que no se unta del Oriente, ni conoce de los problemas que hay en el Jarillón del río Cauca, ni sabe qué se está haciendo en materia de bienestar social, educación y medio ambiente en la ciudad, ni stienen idea de cuáles son los sectores donde habitan familias que no tienen acceso a agua potable, ni a tres comidas diarias y viven hacinadas tratando de empezar una vida nueva, desplazados de sus tierras, por qué, pregunto, les da por criticar todo lo que hace el alcalde Ospina y no le reconocen nada? ¿De dónde viene ese rechazo clasista y fanático? ¿Por qué no se informan de su labor con objetividad? ¿No se dan cuenta que gracias a él, la clase empresarial sensata y la Arquidiócesis esta ciudad no explotó? ¿Coincidencia que todos sus opositores sean de estratos 5 y 6? ¿Los que defienden y piden ‘vaca’ para el personaje de la pistola en la rotonda?



- ¿Por qué el mundo entero recibe con amor a los ucranianos, algo que aplaudo y apoyo, y sin embargo se queda indiferente, a sabiendas de que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común para aquellos más pobres entre los pobres del mundo, que se embarca en pateras desafiando las olas y la vida en busca de una oportunidad? ¿Existen víctimas de primera y víctimas de segunda?



- ¿Estados Unidos, España e Inglaterra por qué se rasgan las vestiduras ahora y apoyaron basados en mentiras la guerra en Irak? ¿No les da vergüenza esa doble moral? ¿Putin no es menos monstruo que Bush, Blair, Aznar, o es peor?



- ¿Se marchará por la puerta de atrás Duque en agosto sin haberse pronunciado sobre las masacres a líderes sociales y a jóvenes desmovilizados? ¿O seguirá en las nubes viajando con su hermanito, pagando ya tiquete?



Tengo más preguntas, pero se me acabó el espacio, ¡y volvió el estribillo del cha cha cha!