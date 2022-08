Martes de letras

Agosto 29, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-29

Por:

Aura Lucía Mera

El próximo martes 6 de septiembre se inaugura el Festival Internacional de Literatura Oiga Mire Lea, que sale este año con una programación de lujo. Felicitaciones de antemano a la gobernadora Clara Luz Roldán, a la directora de la Biblioteca Departamental Mónica Perlaza y su equipo, y a Catalina Villa, quienes hacen posible este evento único.



Catalina nos sorprende con una programación de lujo. Carlos Granes, uno de los grandes intelectuales colombianos tendrá un conversatorio con Juan Esteban Constaín, imperdible.



Cristina Rivera Garza, premio Xavier de Villaurrutia 2021 con su obra El Invencible Verano de Liliana, en la que nos comparte ni más ni menos que el feminicidio de su hermana, libro que llega a lo más hondo de las fibras y deja huella en el alma.



Gran y merecido homenaje al barranquillero Jaime Manrique, quien toda su vida ha escrito en inglés, y desde Nueva York se ha posicionado como un gran escritor en Estados Unidos. El Premio Alfaguara 2022 un chileno-argentino, Cristian Alarcón nos trae su novela triunfadora en la que repasa su infancia titulada El Tercer Paraíso. Veila Vidal y Sorayda Peguero con la moderación de Javier Ortiz Cassiani irrumpen con temas de racismo, una nueva equidad y autoficción de rechupete y actualidad impostergable.



Darío Henao participa trayéndonos a la memoria los libros de Manuel Zapata Olivella, y su ruptura con las memorias jerarquizadas de Colombia.



También habrá música, poesía, libros infantiles, todo un caleidoscopio en torno a las letras narradas, rimadas, cantadas.



Alonso Sánchez Baute regresa con Humilda, esta obra de arte ya en su segunda edición, en la que nos comparte sus emociones íntimas, dolor, alegría, duelo, reflexiones y amor.



Emocionante ver a Cali vestida de letras de nuevo. Con escritores cara a cara, además de virtuales. Hay opción para todos los públicos y los gustos. Esto que comparto, apenas es una síntesis del tsunami único de palabras que nos regala Oiga Mire Lea. No hay disculpas para no asistir.

Estos espacios culturales son los que nos limpian el alma, nos abren nuevos horizontes, nos recuerdan que el pluralismo de ideas es real y nos sacude mentalmente de la noria que nos atrapa. Oxígeno para el alma. Higiene mental, conocer nuevas formas de pensar. En fin.



Desafortunadamente, estoy ausente. El Atlántico me separa, pero la tecnología me acerca. Estaré presente. Gracias también al Comité Gestor, y un beso a Gloria Delgado, ya en su nueva dimensión, en la que estoy segura, estará rodeada de libros, música y arte. La vamos a extrañar, sus aportes, su cultura, sus carcajadas.



Oiga, mire, lea. No se pierdan este regalo. Un libro cambia mentes, cambia vidas. Cali, capital cultural.



***

Postdata. El agradecimiento al padre Francisco de Roux y a los integrantes de la Comisión de la Verdad van más allá de las palabras. Dejaron la piel y el alma recorriendo el país, escuchando, recopilando testimonios de víctimas de esta guerra fratricida y demencial, arriesgando sus vidas para poder ofrecernos la única posibilidad que tenemos de conocer lo que realmente sucedió, y podamos entender y comprender y no repetir jamás.



Este trabajo será el ‘turning point’ de nuestra historia. Ya depende de cada uno de nosotros el cambio, el camino que escojamos para construir un país digno y en paz. Ya no podremos escudarnos en la ignorancia o la indiferencia. Colombia herida tiene el derecho de sanarse. Y solo lo conseguirá si conoce la verdad. Apuesto a este reto, el único que nos dará la libertad.