Julio 05, 2021 - 11:40 p. m.

2021-07-05

Por:

Aura Lucía Mera

Lo sucedido el domingo en Cali con la ‘Pintatón Cívica’, fue a mi juicio una provocación innecesaria de la ultraderecha, invocando un civismo mal entendido y aduciendo ‘libertad‘, entregando los micrófonos a las arengas incendiarias de una senadora del Valle del Cauca que se auto lanzó como precandidata del fascismo duro y me remitió a ‘Fractura’, ese bellísimo libro de Andrés Newman.



Newman se remonta al antiquísimo arte japonés donde se unen con polvo de oro las fisuras de lo fracturado, con el objeto de unir las partes quebrantadas, uniéndolas y embelleciéndolas, como metáfora de la reparación del ser humano fracturado y roto para que queda sobrevivir y salir adelante.



La ‘pintatón’ fue una acción muy distante del arte del Kintsugi. Se borraron a brocha gorda murales elaborados muchísimo tiempo antes del estallido social que condenaban los feminicidios y el genocidio. Elaborados, repito, prolijamente que pertenecían ya al arte urbano de la ciudad. Según reporteros, muchos no sabían por qué estaban allí ni por qué tenían que borrar esos muros.



Me pregunto una y otra vez si estas manifestaciones orquestadas con claros tintes políticos sirven para la unión o simplemente son una provocación premeditada. Me inclino por lo último. Fui directora del departamento de Educación Cívica de Gremios durante los años de previos a los Juegos Panamericanos, periodo en el que la ciudad se fue convirtiendo en la capital cívica de Colombia.



Se trataba de programas educativos para los gremios más vulnerables, como los vendedores ambulantes, taxistas, meseros, lustrabotas, coordinados por Incolda y la Univalle. Reuniones y clases presenciales de historia, turismo, civismo, cada gremio recibiendo su certificado después de cumplir las horas de clase. Barrio por barrio, dignificando los oficios, ofreciendo oportunidades laborales y académicas, encendiendo la chispa de amor y sentido de pertenencia por la ciudad.



Esta potente metáfora del Kintsugi nos enseña la importancia de la resistencia y del amor frente a las adversidades. Nos enseña a sobrellevar las heridas y seguir adelante unidos, a pesar de las cicatrices. Ese barniz espolvoreado de oro es el que le da valor a la imperfección. Cuando las adversidades nos surgen y nos sentimos rotos por dentro, tenemos que aceptar que no hay resurgimiento ni re composición sin paciencia, y saber valorar que lo que rompe en nosotros nos puede aportar una serenidad objetiva.



En este momento todos estamos rotos por dentro, el alma, las emociones disparadas, la ansiedad, el miedo y la rabia. Por otro lado la polarización política se infla como un globo que se deja llevar por cientos huracanados y tormentas pesadas. No sabemos que es verdad ni que es mentira. Si los vándalos son civiles pagados por fuerzas oscuras o los policías se disfrazan de civiles o los civiles de vándalos. La desconfianza nos paraliza, las brechas sociales de abren como venas rotas y todos queremos tener la razón. Vemos al que piensa diferente como enemigo, estamos mentalmente confundidos y siempre el otro es el culpable.



Tenemos que aprender a aceptarnos como somos, rotos y nuevos, únicos, irremplazables, en permanente cambio. Y esto se logra solamente con ”ese polvillo de oro” que es el diálogo, el respeto por el otro, el mirarnos frente a frente y aceptar otras maneras de pensar, sin condenar ,ni satanizar, ni muchísimo menos tratar de maquillar y borrar con Pintuco y brocha gorda los mensajes urbanos, que en el mundo entero se respetan, ¡así ni se compartan!