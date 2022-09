Estado de coma

Septiembre 05, 2022 - 11:40 p. m.

2022-09-05

Por:

Aura Lucía Mera

Leo en una columna que Colombia es un país enfermo. Se queda corto. Colombia, los colombianos estamos en coma inducido desde la Independencia. No es la violencia política que cargamos a cuestas desde hace más de 70 años, con toda la demencia que conllevó la encarnización liberal/conservadora que patentó el corte de franela y algunas mutilaciones de una sevicia que no soy capaz de describir.



Es la violencia desde que nacimos como ‘independientes’ (nunca he sabido muy bien de qué nos independizamos). Simplemente nos fragmentamos más en castas inventadas, españoles, criollos, mestizos, indios, negros, zambos. Los ‘bien’ y los otros, los que tenían sangre ‘azul’ los que tenían sangre sucia, los que no tenían ni siquiera alma. Bolívar enriqueció mercenarios ingleses con tierras y dinero, y se autoproclamaron ‘lords’, manipuló los esclavos, utilizó como carne de cañón a los indios y allí empezó Troya.



La Guerra de los Mil Días fue una de las más sangrientas, de la cual hasta ahora nos vamos enterando de la verdad, esa que nos escondieron hábilmente.



Para resumir, hemos convivido con la sangre desde siempre y jamás, jamás, jamás hemos conocido la palabra paz. No nos importa, no nos damos cuenta, no se nos pone la carne de gallina, no perdemos el apetito. La afirmación tremenda del padre De Roux de que tardaríamos 18 años si guardáramos un minuto de silencio por cada uno de los desaparecidos en los últimos 70 años, fue titular de un día y ya nos olvidamos de ella. A lo mejor la comentamos de pasada.



Si guardáramos un minuto de silencio desde la Independencia estaríamos mudos, pero no. Seguimos con la diarrea verbal, esa incontinencia de palabras que obedecen a emociones, inmediatez, rencor, polarización, y nos impide debatir, aceptar ideas diferentes, aceptar errores y cambiar de actitud.



El periodismo se ha prostituido, escrito, televisado, radiofónico y adobado por ‘influencers’ y redes sociales, sin ideas de fondo ni análisis, solo consigue echar más candela al fuego.



Comparo los titulares de periódicos españoles y de otros países. Naturalmente noticias de guerras, conflictos, pugnas políticas, pero desde la distancia, meterse a un periódico colombiano es entrar de cabeza en las masacres, las invasiones, los asesinatos, los descabezados, los descuartizados. Noticias sangrientas, ningún acuerdo de paz y reconciliación sirve en la práctica, el caos, la corrupción, los atentados a policías y civiles, desapariciones, feminicidios, la sangre es nuestro común denominador.



Y como nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, nacimos, vivimos y parimos, hijos y nietos siguen en coma inducido y no conocen que existen otras maneras de vivir.



La paz llegará si nos unimos desde ya, nos desintubamos, recuperamos poco a poco memoria y conciencia, y será un proceso lento. Como el niño que empieza a gatear después de meses de estar enchumbado y dormido. Paso a paso, caídas y tropezones, hasta ir despertando.



Las buenas intenciones de este gobierno no se pueden cumplir si no están apoyadas de coherencia y análisis. Y lo más triste es que son los más desposeídos los que más sentirán la ira de la frustración, los primeros en sentir que las utopías existen solo en tarimas, y la improvisación disfrazada de sabiduría de algunos ministros no pasa de ser un chiste cruel o una cruel provocación.



Deseo lo mejor a este gobierno, pero ya que estoy en España les recuerdo: “No se hizo Zamora en una hora”. Presidente Petro, de las carreras no queda sino el cansancio. No se queme, con paciencia y tacto puede dejarnos una Colombia mejor. Ya no está en la tarima, ya tiene las riendas. ¡Un paso a la vez!