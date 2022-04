El Bosquecillo y Amadeus

Abril 25, 2022 - 11:40 p. m.

2022-04-25

Por:

Aura Lucía Mera

El domingo tuve la oportunidad de subir al Bosquecillo por tercera vez. La pandemia me alejó de ese lugar mágico, pero jamás me alejé del padre Amadeus, o Amadeo como él prefiere que le llamen. Lo conocí en la ceremonia de despedida de otra amiga hace casi seis años y me impactó. Desde entonces tenemos comunicación permanente.



Este domingo subí para dispersar las cenizas y dejarlas libres, al viento, en esa reserva ecológica que él dirige. Una ceremonia austera, bellísima, llena de espiritualidad y amor. Retomo apartes de un reportaje que le hicimos en este diario Beatriz López y yo en 2017. Así mis amigas de La Manada conocerán más sobre este personaje fuera de serie. Verdadero apóstol de los vulnerables. Lo mismo los lectores.



- “Teólogo y filósofo, suizo-alemán, graduado en Innsbruck en esas cumbres de Los Alpes, gélidas en invierno y acogedoras en verano. Aterrizó en este trópico feroz y feraz hace más de 30 años. Su primera experiencia fue Montería, pero se afincó en Cali, en Aguablanca, cuando Charco Azul, El Pondaje, Marroquín eran refugio de miles de desplazados del Chocó, Caldas, Nariño, norte del Valle y trataban de sobrevivir e intentar una nueva vida hacinados en cambuches, perseguidos por el hambre y la pobreza.



Logró construir en Marroquín la iglesia de San Luis Beltrán después de cinco años de esfuerzos. Una Iglesia ‘para todos, creyentes y no creyentes, con un salón de reuniones, puesto de salud, farmacia, consultorio jurídico y cocina para los niños con hambre’. También, dirigió durante años La Casa Cultural del Chontaduro, desconocida para muchos pero faro cultural para otros. Algo innovador y osado.



Amadeus. Mente abierta y critica. Cuestionador de muchas actitudes de la Iglesia Católica. Apasionado defensor de la reconciliación y la equidad. Amadeus, bajo perfil, mirada transparente, austero. Casi arisco como el zorro de El Principito, firme, disciplinado, ejecutor. Una mirada suya atraviesa máscaras y llega al alma.



Su meta, su Ítaca, era alta y la logró. Crear la Fundación Eco-Terra-Vida en medio de la naturaleza, casi a dos mil metros, donde el bosque de niebla, los eucaliptos, las heliconias, los helechos gigantes, las aguas del Dagua, le han permitido crear un espacio para aquellos que no tienen espacio.



En El Bosquecillo se realizan talleres de crecimiento personal y convivencia, retiros espirituales, caminatas ecológicas. Cabañas rodeadas de anturios y rosas, una piscina de agua helada que viene del páramo, para que puedan llegar los fines de semana y en vacaciones jóvenes y adultos que buscan recreación, y tranquilidad; alejados de luces de ciudad, de ruido de motos, pitos, violencia y riñas de pandillas.



Amadeus, siempre portando la llama de la fe, basada en el amor, la aceptación y la convicción serena de que venimos de La Divinidad para retornar a ella después de este breve paso por lo que llamamos vida. En El Bosquecillo, arriba de Felidia, La Leonera, El Diamante, existe ese espacio misterioso, lleno de silencio y magia para darnos la oportunidad de cambiar la visión y la manera de percibir, actuar y sentir. Descubrir nuestros espacios interiores, reencontrarnos, limpiar el alma de rencores y realizar que todos somos hermanos”.



Amadeo, gracias por permitir que esta amiga de Manada, mujer fuerte que cambió parámetros y le regaló a Cali el amor por el arte, pertenezca y vuele por ese bosque encantado.



PD. Señor Alcalde, Felidia y El Diamante pertenecen a Cali, su carretera se está derrumbando. El Saladito - Felidia es un peligro de muerte y Felidia - El Diamante se está horadando. Le propongo, en compañía del Batallón de Alta Montaña, que reconstruyan la vía y hagan un POT para organizar las construcciones de casas y fincas que están destruyendo esa zona sagrada y ecológica. !Si se puede!