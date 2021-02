Ecuador decide

Febrero 08, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-08 Por: Aura Lucía Mera

Sigo con pasión los resultados de la contienda electoral en Ecuador, mi segunda patria, la del corazón. La cuasi victoria de Arauz me tiene en ascuas, el niñato de extrema izquierda es el títere de Rafael Correa, uno de los dictadores disfrazado de demócrata más perversos, resentidos y peligrosos que gobernó a su antojo ese vecino país, hizo lo que le dio la gana, acabó con la libertad de prensa, mintió, robo, etc., lo dejó endeudado y se rodeó de áulicos que hicieron de las suyas con su beneplácito.



Lo sustituyó Lenín Moreno, a mi juicio un gobernante quien a pesar de haber sido vicepresidente del Correato, no dudo en apartarse de su predecesor, enjuiciando y apartando a todos aquellos que se habían lucrado de la corrupción rampante. Un presidente ecuánime, para una transición muy compleja. Admiro a Lenín Moreno y lo respeto.



Según los resultados del domingo pasado, pasarán a segunda vuelta Arauz, el pibe-títere, y Yaku Pérez, líder del movimiento Pachakutick, un indígena carismático, nacido en la Provincia del Azuay, Doctor en Jurisprudencia de la Universidad Católica de Cuenca, con especializaciones en Justicia Indígena, Derecho Ambiental, Derecho Penal y Criminología .



Viudo y unido en ritual de su etnia a Manuela Pick, una mujer franco-brasileña, también líder, que acompaña a Yaku en sus campañas desde 2013, fue arrestada por Correa, torturada y exiliada, regresando a Ecuador durante el gobierno de Moreno. Una mujer preparada académicamente, carismática y valerosa.



Lo curioso es que en la campaña de Lenín Moreno, Yaku Pérez apoyo la candidatura de Guillermo Lasso, el político, empresario y banquero guayaquileño, en su segundo intento por la Presidencia.



Y ahora es al revés. Pérez, por muy poca diferencia, pasa a segunda vuelta electoral, y si Lasso lo apoya podría, en abril, ser el primer presidente indígena del Ecuador.



Los une a ambos su anticorreísmo a rajatabla. Esta alianza sería la única tabla de salvación para que Ecuador no vuelva a caer en las garras de Rafael Correa y en ese populismo rencoroso que desbarató el país.



Personalmente creo que Yaku Pérez sería un gran dirigente. He recorrido prácticamente todos los pueblos y ciudades de la sierra ecuatoriana donde gobiernan los movimientos indígenas, y son ejemplo de progreso, orden, limpieza y honestidad y ética.



Gran golpe para el feudalismo ancestral y el colonialismo, pero Ecuador siempre ha mantenido la identidad de sus etnias y su sabiduría ancestral y dignidad. Y sin lugar a dudas Yaku Pérez es, en mi concepto personal, el más preparado para llevar en este momento las riendas de su país.



***



Posdata. Seguiré paso a paso los acontecimientos que definirán el destino ecuatorial hasta abril. Ojalá todos los habitantes de todas las provincias se unan, dejen los prejuicios de ‘monos y serranos’, de ‘puras-sangre y autóctonos’ y logren salvar de la catástrofe que se avecina con el posible triunfo de un Correa iracundo moviendo las cuerdas del títere ‘aparecido’.



Se juegan el futuro en serio. Vamos a ver cómo mueven las fichas de este ajedrez político ecuatoriano.



***



Posdata 2. Me vacunaré. ¡Lo pensé y ya lo ‘querí’!