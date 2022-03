Cuenta regresiva

Marzo 07, 2022 - 11:40 p. m.

2022-03-07

Por:

Aura Lucía Mera

El próximo lunes lo primero que haré es borrar todos los chats que me inundan con encuestas, artículos, opiniones diversas, altercados, premoniciones, uff. Respiraré vaciando los wasaps. Ya sé por quién votaré. Tengo mi conciencia tranquila. Voto con confianza. Sin dejarme llevar por la polarización ni por la rabia. Creo en un cambio necesario y radical en el Congreso y estas elecciones me parecen más importantes que las presidenciales. De alguna forma el Ejecutivo está controlado, o va a estar controlado por el Legislativo y el Judicial, a menos que quien gane el solio de Bolívar se pase todo por la faja y acabemos todos en el desbarrancadero.



Ese video que me llegó hace unos días de un derrumbe de tierras en El Cairo, Valle, mostrando cómo en pocos segundos la tierra se abre y se traga todo, potreros, casitas, animales, me estremeció. La fragilidad de todo. El instante en que sueños y esperanzas caen en el vacío. La impotencia absoluta ante la catástrofe.



Saco el tema a colación porque así estamos en Colombia. Las próximas elecciones pueden acabar de derrumbar esta democracia imperfecta y frágil y nos puede llegar un tsunami de populismo basado en la emocionalidad, la frustración y las ganas de llevarse todo por delante, es muy posible. Por eso estoy de acuerdo con la columna de opinión de Sergio Ocampo en El Espectador, en que nos invita a “¡Desratizar el Congreso ya!”.



- “Nunca antes hemos estado tan cerca de este punto de quiebre porque este es un país pletórico en fenómenos de violencia, pero escaso en experimentos políticos y sociales. La verdadera transformación, la de fondo, la vamos a decidir este 13 de marzo, más que cambiar un presidente, lo que urge es desratizar el Congreso”.



- “El Congreso es la única organización dentro del margen de la ley con un sueldo por delinquir”.



- “Son ellos los únicos trabajadores en el mundo que no tienen miedo de perder el puesto si no hacen bien su trabajo”.



Un Congreso honesto, trabajador, sin temor a censurar, con proyectos audaces e innovadores puede ser el ‘turning point’ que necesitamos para lograr el cambio; este no llegara de la noche a la mañana con promesas incoherentes e inaplicables.



Tenemos ya pocos días de reflexión. Los dados ya están corriendo, la ruleta también. Ojalá no sea la ruleta rusa la que gane la apuesta.



Y a propósito de Rusia y su arremetida demente pienso, ¿qué hubiera sentido el resto del mundo, cómo hubiera reaccionado si todos los desplazamientos, falsos positivos, fosas comunes, pueblos arrasados, hubieran sido filmados en directo, durante estos más de cincuenta años?

¿Y transmitidos en vivo? ¿Los ríos llenos de cadáveres hinchados? ¿El cráneo de un niño convertido en pelota de fútbol?



Buen viento. Sensatez y buena mar. Todavía tenemos libertad de escoger. En las listas existen excelentes candidatos de todas las opciones, el abanico está abierto. Una vez cerrado ya no ‘hay tu tía’ para quejarse. Nadie, absolutamente nadie se debe dejar comprar por un tamal, ni creerse las promesas mesiánicas de que, ‘sadacabulaaa machicabulaaa’, un movimiento de la varita mágica cambiará todo en segundos, se acabará el hambre, todos tendrán empleos, no existirán trabajadores informales, todos los niños estarán muy bien educados y seremos felices y comeremos perdices. Casa. Carro. Beca. Amén.



El tamal se vuelve caca en pocas horas, la pestilencia dura cuatro años.

La corrupción y el caos son los peores contaminantes para la vida y recordemos que la vida es sagrada, y el ?proceso de paz debe continuar.