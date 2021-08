¿Cuál futuro?

Agosto 09, 2021 - 11:40 p. m.

2021-08-09

Por:

Aura Lucía Mera

Los incendios arrasan sin control millones de hectáreas. El permafrost se derrite en Siberia y resucita bacterias desconocidas. El deshielo del Ártico y la Antártida. Los huracanes descontrolados. Las lluvias no paran y se meten en los ‘metros’. Los ríos desbocados. Las temperaturas salvajes. Las pestes traídas del espacio o creadas en laboratorios. La manipulación de embriones y de alimentos. La deforestación del Amazonas.



El futuro ya llegó. Las distopías se convirtieron en realidad. La ciencia ficción ya no es ficción. Estamos al borde de la extinción de esta ‘civilización’ o como queramos llamarla. Las distopías se convirtieron en realidad. Ni idea como vamos a manejarlas.



Me remito a la Academia: Distopía: Sociedad imaginaria bajo un régimen totalitario o una ideología determinada. Sociedad ficticia indeseable en sí misma. Sociedad deshumanizada, arrasada por desastres ambientales, cataclismos y finales apocalípticos. Sociedades manejadas por altos grados de sofisticación tecnológica por las grandes transnacionales capitalistas, algoritmos, inteligencia artificial, pérdida de la privacidad del cuerpo humano, post-humanos monstruos, hombres-bestia, seres transgénicos.



Como dice la vieja ranchera, “Ya vamos llegando a Penjamooo”. Y nos acercamos cada vez más al punto de no retorno. ¿Tendremos reversa? ¿O nuestros descendientes están abocados a que se los lleve el remolino? No lo sé. Como dice una amiga mía ”veo gente joven subiendo cerros, yo en cambio me siento feliz si he logrado meter una pata en el calzón sin caerme”. O sea este final apocalíptico no me tocará, me le voy a adelantar.



Y siguiendo el tema de las distopías, que cada vez se alejan más de las utopías que apostaban por una sociedad ideal, con niveles mínimos de crímenes, violencia y pobreza, siempre he sido una lectora fanática y embrujada por las novelas de Margaret Atwood. ‘Por último el corazón’, ‘Alias Grace’, ‘El Cuento de la Criada’, que me las he devorado, siempre con el corazón acelerado por esos mundos distópicos que describe.



Me sumerjo en ‘Orix y Crake’, “un retrato feroz de la globalización y de un mundo que se desgarra por sus costuras ecológica”. “Una narración que agita nuestra conciencia social y ética”. “Rigurosa, escalofriante y apasionante”.



El Planeta se revienta. Los humanos desaparecen. Llega la catástrofe tecnológica y ambiental. Una sucesión de plagas, hambrunas, inundaciones descontroladas, insectos, sequías, guerras cobardes de niños, soldados en tierras lejanas, asesinatos políticos, desapariciones inexplicables, accidentes sospechosos, en el que el mundo entero se convirtió en un enorme experimento descontrolado, donde se rompió el vínculo en el tiempo entre una generación y la siguiente y nada volvió a ser igual. Llegaron los cerdones, los loperros, los ratacranes y unos humanoides inocentes de todo lo sucedido. Lo narra Jimmy, el único superviviente.



Acaba de llegarme un mensaje de la BBC, lunes 9. Ya para terminar el artículo. Me estremezco. ”Una alerta roja para la humanidad. El calentamiento global provocado por los humanos ha causado daños irreparables a la Tierra que pueden empeorar en las próximas décadas”.

Margaret Atwood ya no es una escritora de distopías, ya escribe sobre la actualidad. Libro de obligada lectura. ¡Fascinante y aterrador!



***



PD. Gustavo Álvarez Gardeazábal acaba de ser censurado y condenado por un algoritmo de YouTube por su crónica No 234. Ya somos víctimas de este infierno tecnológico que nos quiere esclavizar. ¡A defender la libertad de expresión!