Junio 14, 2021 - 11:40 p. m.

2021-06-14

Por:

Aura Lucía Mera

Para llegar al oasis tenemos que atravesar el desierto. Para ver una luz al final, debemos pasar por el túnel, para contemplar la primera luz de la madrugada debemos sumirnos en las tinieblas de la noche.



Mañana miércoles 16 de junio, el Valle del Cauca iniciará un nuevo camino hacia la luz, la paz, la concordia y la unión. El tsunami estremecedor del paro que removió entrañas y conciencias y que explotó como una bomba a presión en este departamento, ha sido el factor decisivo, el disparador (para estar a tono con lo sucedido) de la unión sin precedentes de las empresas, las fundaciones, las universidades, los académicos, la Gobernación, la Arquidiócesis y ciudadanos, para encontrar soluciones y empezar a trabajar unidos y en forma transparente, comprometiéndose con su departamento para sacarlo adelante, disminuir las brechas de inequidad, abriendo oportunidades de trabajo y educación.



Compromiso Valle, tengo entendido, nació en reuniones convocadas por Propacífico, coordinadas por María Isabel Ulloa y apoyadas por la Arquidiócesis de Cali y su representante tanto Monseñor Darío de Jesús Monsalve, así como universidades y jóvenes.



A estas convocatorias se unieron Comfenalco Valle, Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Sidoc, Smurfit Kappa, Fundación WWB, Comfandi, Invest Pacific, Alianza Valle para todos, Acopi Valle, Amcham Suroccidente, Camacol Valle, Cámara Colombiana de Infraestructura seccional occidente, Comité Intergremial del Valle, Fenalco Valle, entre otras empresas y fundaciones y ciudadanos vallecaucanos.



Como se dice, “Fuenteovejuna todos a una”. Y, “Un Valle unido jamás será vencido”. Por primera vez en nuestra historia estaremos unidos como una piña para al fin lograr un Valle invencible sin palabrerías ni politiquería, ni serruchos, ni “como voy yo” ni ánimos de lucro o pescar en río revuelto y agarrar protagonismo.



Mañana miércoles la convocatoria, lanzamiento, o como se quiera llamar será a las 9 am por Youtube/Propacífico. Están invitados TODOS los habitantes del Valle y conocerán los compromisos que mejorarán la calidad y dignidad de vida de más de treinta mil personas en Buga, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura.



Ya se han recogido más de treinta mil millones de pesos y se dirigirán a: seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, formación de líderes, educación con una estrategia diseñada para corto, mediano y largo plazo, y no para simplemente apagar el incendio coyuntural. Es un proyecto sólido y estructurado que nace de una profunda reflexión colectiva con los retos sociales.



Este es el verdadero despertar vallecaucano. Toda mi vida he conocidos empresas y fundaciones de alto contenido y responsabilidad social, pequeñas y grandes, algunas poniendo su grano de arena sin platillos ni bombos, supliendo la mayoría las veces obligaciones que el Estado jamás cumplió ni sus dirigentes tampoco. Pero cada una de ellas era un pequeño microcosmo sin relación alguna con las demás.



Por eso me impacta hasta el fondo del alma y me emociona casi hasta las lágrimas ver que desde ahora se conocerán, dialogarán se unirán y compartirán y trabajarán unidos por una meta común Ya no serán ínsulas, tejerán una red de vasos comunicantes que lograrán poner en marcha la circulación vital y el oxígeno y se convertirán, unidas, en la arteria principal de este Valle privilegiado que se merece progresar, tendiéndose la mano unos a otros.



Si queremos cambiar el futuro tenemos que cambiar el presente. Conocernos. Aceptar las equivocaciones. Reconocer los errores y darnos la mano de hermanos. Así nos encontraremos con muchos amaneceres llenos de luz, volverá la esperanza y caminaremos juntos. El desierto quedará atrás y beberemos de las aguas frescas del oasis. Unidos Podemos !!!

​