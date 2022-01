¿Arzobispo gamonal?

Enero 10, 2022 - 11:40 p. m.

2022-01-10

Por:

Aura Lucía Mera

Imperdible la última columna de Julio César Londoño en El Espectador denunciando las barbaridades de la extrema derecha sobre el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve. Se destacan por sus frases lapidarias y envenenadas Ernesto Macías, Gabriel Velasco y Christian Garcés.

“Mejor que sea ateo”; “gamonal ensotanado”; “jamás ha sido de los caleños”, etc., rasgándose las vestiduras porque monseñor Monsalve repudia la violencia, las masacres en Arauca, los asesinatos continuos a líderes sociales, la inequidad, etc. Inclusive han pedido varias veces al Vaticano su expulsión de Cali, pero el Vaticano no se deja meter el dedo al ojo. Recuerdo que inclusive los ‘caleños de bien’ lo culparon porque Francisco no visitó la capital de la Salsa en su visita al país.



Darío Monsalve nunca ha sido ‘the cup of tea’ de la honorable sociedad de la Orden del Bramadero, quienes desde su primera homilía un Viernes Santo cantó la tabla a la élite llamando a la responsabilidad social, la inequidad absurda, el egocentrismo, la corrupción y la codicia. Obviamente sus palabras no cayeron muy bien. No era el nuevo Arzobispo un cura chocolatero y de bolsillo.



Curiosamente cuando el estallido social, muchísimos empresarios pensantes se reunieron con él y gracias a su intermediación, con el apoyo instituciones importantes, se llegó a un diálogo sensato y se aprobaron proyectos fundamentales para unir esta ciudad tan heterogénea y compleja.



Ahora salta la liebre de politiqueros ultraderechistas. Vuelven al ataque sin fundamento ninguno, a base de mentiras y acusaciones falsas, me imagino para ganar voticos de ese Partido innombrable y desprestigiado.

Ponen a Monseñor en la mira. Y esto es inaceptable. En momentos en que Cali vive zozobra, inseguridad, polarización, desempleo, puede correr peligro su vida.



Tratar a Darío Monsalve de gamonal político cuando los gamonales son ellos, los que venden su alma al diablo por un voto.



Personalmente me sorprendieron las palabras de Christian Garcés a quien conocí haciendo sus primeros pininos en el conservatismo normal que se fue deformando con los años llevado a lo mejor por la ambición de poder, trepándose al árbol que le diera más sombra. Lo mismo de Velasco. Macías no me sorprende, siempre ha sido una rata de alcantarilla azul.



Ojalá Garcés y Velasco recapaciten y midan sus palabras, todavía están a tiempo de mejorar el caminado. Reconocer las equivocaciones es de valientes. Monseñor Darío Monsalve no solamente merece respeto, sino apoyo incondicional.



Felicitaciones Julio César Londoño por destapar esta olla llena de injurias y falsedades. Olla podrida y peligrosa. Este segmento fundamentalista del agonizante Partido Conservador no tiene derecho a distorsionar de esta forma la cruda y sangrienta realidad de este país, en este momento crucial.



***



PD. El atentado contra esos jóvenes pertenecientes al Esmad es un acto demencial, repudiable, inaceptable. Eln y disidencias están ávidos de más sangre inocente. Tenemos que unirnos todos los colombianos por la paz y la reconciliación. No podemos seguir este camino sin regreso de la violencia, de la muerte, de los desplazados, de los miles y miles de seres que están acorralados y sin futuro. Tanto las Fuerzas Armadas, como los políticos y la sociedad civil tenemos que parar este horror.



***



PD2. Lo sucedido en Arauca es total responsabilidad del Estado que jamás ha hecho nada por esos territorios. Más militares no solucionan nada, habrá más sangre. ¿Quién está detrás de todo? No quiero ni pensarlo. ¡Algún día se sabrá!