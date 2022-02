Febrero 21, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-21

Por:

Aura Lucía Mera

Ya. Faltan veinte días, ¡veinte! Cuenta regresiva. Ánimos exaltados. Tarjetones que no los entiende ni Mandrake. Tres votaciones en un mismo día. Coaliciones. Senado. Cámara.



El común denominador es la incertidumbre. La polarización. Los gallos tapados. Los que están calladitos y con nadadito de perro tramando por debajo de cuerda.



‘Wasaps’ de filósofos, políticos, especuladores, sabelotodo. Cábalas. Ataques.



Rabia. Miedo. Caras desconocidas. Caras que repiten cada cuatro años. Ambiente enrarecido. Se puede cortar el aire con cuchillo.



Sabemos muy bien de dónde venimos. Lo que hemos vivido. Lo que nos ha pasado. Pero no sabemos si vamos de cabeza hacia el desbarrancadero o si vamos pa’lante o en círculos.



VOX -léase movimiento ultra derechista español, fascistoide-, ya aterrizó en Colombia. Invitado por sí-sabemos-quién pero no lo podemos nombrar. Dicen que Putin asesora a Petro. Que el Papa es comunista.



Fuerzas oscuras, más claras no pueden ser, se roban las declaraciones de Otoniel. Quieren impedir a toda costa que hable, que cuente, porque va a volar lo que sabemos en el ventilador. Más de uno de cuello blanco, o verde y con medallas, saldrá salpicado y no propiamente con agua de rosas.



El niño ya no tan niño ni tan galán se quiere parecer a su padre y toma una vocería y unas ínfulas que no tienen razón de ser, ni explicación lógica. La soberbia de los torpes puede dinamitar cualquier cosa. Nadie le ha dicho que el liderazgo no se hereda.



Un señor, así por las buenas, como el conejo que sale del sombrero del mago, aspira a ser presidente, y según se cuenta ni sabe qué es el Vichada. Y además no importa porque ningún presidente anterior lo ha sabido.



Catatumbo le debe parecer palabra extraña y Orinoco lugar para ‘aliviarse’. El Meta a lo mejor le suena. Dice que su ‘vice’ sería escogido por elección popular. Tiene abultada chequera y abultados bíceps, aunque parezca con el pelo teñido.



Otra candidata tiene la corteza cerebral dividida entre queso-gruyere y empanada. Confundida ella entre su lengua madre y la adoptiva. Triste. Y recalco. Triste es igual en ambos idiomas. No confusión. Sigue con jet-lag y lo que quería unir lo volvió trizas, ¿será Duquista?



Francia, la no francesa, la colombiana, arrasa en simpatía, carisma, coraje, propuestas, pero quieren arrasar con ella y pelotearla, resulta incómoda. Sorprende y no se deja, combativa y firme. Ojalá no la pulvericen de una ‘petrada’.



Los llamados ‘cristianos’ están sacándose los ojos “en nombre del señor”. Sus millonarios diezmo, arrancados también “en nombre del señor” a sus feligreses, les otorgan poder omnímodo, y en vez de pagar impuestos y predicar sus creencias son lobos rapaces dispuestos a devorarse sus crías con tal de señalar territorio y aumentar tesoros terrenales, exprimiendo los bolsillos de los más vulnerables. Pienso en Jesucristo, el original, con el perrero sacándolos a fuete limpio de sus templos-garajes-bodegas, en fin.



Veinte días, veinte. Cuenta regresiva. El 14 ya no servirá llorar sobre los votos desparramados. Todo estará consumado. A meter bien el dedo, con convicción. Sin polarización. Démosle una oportunidad a la reflexión.



Estas elecciones son más importantes que las presidenciales. ¡No nos equivoquemos! De cada uno de nosotros dependen los próximos cuatro años de este país maltrecho, robado y pisoteado.



***



PD. Mis tres tarjetones los tengo claros. Coalición, Alejandro Gaviria. Senado, Humberto de la Calle. Cámara, Duvalier. Me siento con la conciencia tranquila. ¡Y en paz!