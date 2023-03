Números en Salud

Marzo 02, 2023 - 11:35 p. m.

2023-03-02

Por:

Alberto Castro Zawadsky

Quien haya revisado el proyecto de reforma a la Salud, habrá reconocido que los números escasean. Muchas de las propuestas se derivan de concepciones ideológicas desconectadas de la realidad financiera. Hago aquí una contribución basada en cifras del 2021 que Visión Estratégica, Valora y El Colombiano publicaron en agosto del 2022, sobre las 1000 empresas más grandes del país que representan el 77% del producto interno bruto (PIB). Todas las cifras han sido convertidas a dólares con cambio de 4.200, por lo que, billones significa mil millones. Para convertir a billones de pesos, basta con multiplicar por 5.



Según la Ministra el sector maneja unos 20 billones por lo que es posible asumir que estas cifras representan la mayoría del sistema y su análisis es aplicable a los cientos de empresas con facturación menor a 47 millones de dólares.



Hay 114 empresas de Salud grandes que suman una facturación de 27 billones de dólares, 1/3 más que la de Ecopetrol. La utilidad del sector salud es 670 millones comparada con los 4.000 millones de la petrolera. El margen es 2,4% de la facturación y 19% del patrimonio. Dato de interés para quienes se lamentan del “escandaloso” negocio de la Salud. Los indicadores de Ecopetrol, conocida como ineficiente, son 19% (8 veces más) y 23%, respectivamente.



Hay 55 prestadores (hospitales y clínicas) con una facturación de 5,5 billones, 21% del sector, con 463 millones de utilidad, y un margen del 8,5% sobre facturación y 14% sobre inversión.



De estos, 16 son estatales con 1,5 billones en facturación generando utilidades por 127 millones (8,4%) y un patrimonio de 1,2 billones (10%)

Los 38 privados facturaron 4 billones con utilidades de 335 millones (8,6%) con un patrimonio de 2,1 billones (15,6%).



Es decir, el sector privado aporta el 63% del capital con lo que asume el 74% de la facturación con una utilidad porcentual similar al público.



Del sector privado el 44% es fundacional, o sea sin ánimo de lucro.



En todo el sistema de prestación el 65% del capital invertido es sin ánimo de lucro y el 60% de las utilidades no se reparten.



Hay 29 empresas que corresponden a la industria de la salud, principalmente laboratorios de medicamentos. Estos facturan 5 billones o 19% del sector. Con 269 millones de utilidad o 5% sobre la facturación y 13% sobre patrimonio. El margen de 8% de los hospitales públicos, sugiere que le deberían enseñar a la industria farmacéutica a mejorar el negocio.



Las cifras de intermediarios demuestran la ilusión del sistema de salud de Colombia. La diferencia que hay entre planes y realidad. Los deseos vs. los recursos. La facturación es de 16 billones. En este grupo, las utilidades son negativas en 64 millones y el patrimonio es negativo en 93 millones. Las EPS del Estado facturan el 33%, pierden 116 millones y tienen un capital de menos 361 millones. Las privadas, “otro gran negocio”, facturan 6,6 billones, para perder 28 millones y acumulan un capital negativo de 100.



Aunque las cifras de aseguramiento no suman con las demás, aspiro que este breve análisis, de muchas horas de trabajo, sirva para que la discusión se lleve a cabo con más nivel que el aporte de fotos falsas de supuestos hospitales colombianos.