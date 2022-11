Video: periodista brasileña se desmayó en vivo cuando presentaba un noticiero

En redes sociales quedó registrado el momento en el que una periodista brasileña, se desmaya mientras presentaba un informe para el noticiero en el que trabaja.



En las imágenes se puede ver como la presentadora de nombre Vanessa Medeiros, le avisa a la camarógrafa que tiene un fuerte dolor de cabeza y posteriormente se cae.



En su informe, la mujer trataba de explicar un operativo policial, pero no pudo terminarlo, por el desmayo que interrumpió la emisión.



Así entonces, rápidamente el presentador del noticiero brasileño que se encontraba en el set tomó el control de la situación y cambiaron de tema, ya que la transmisión se encontraba en vivo.



Luego del suceso, la misma mujer salió a explicar el estado de su salud, argumentando que estaba bien y que no se golpeó la cabeza en la caída, pues su compañero la auxilió, hasta llegar al hospital, donde le recetaron algunos medicamentos y exámenes.



Afortunadamente el hecho no paso a mayores, pero si preocupó a colegas y televidentes, quienes presenciaron el momento y enviaron sus mensajes de apoyo a la periodista.