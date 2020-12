Álvaro José Carvajal Vidarte

El comité consultivo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, sobre las vacunas votó este jueves a favor de recomendar a la agencia que autorice el uso en el país de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el covid-19.



La recomendación fue adoptada por una mayoría de 17 votos del grupo de expertos, en contra de tres votos en contra y una abstención.



La votación no es vinculante y aún no se ha dado la luz verde a la comercialización, que le corresponde determinar a la FDA en los próximos días.



Pero la decisión despeja dudas y la vacuna podría comenzar a ser administrada en Estados Unidos al comienzo de la semana que viene en hospitales y residencias de ancianos, según dijo el miércoles el secretario de Salud.



La vacuna fue considerada segura, sin efectos secundarios graves y con una eficacia del 95 % después de dos dosis para prevenir el covid-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

La primera dosis parece comenzar a proteger después de diez días, pero menos que con el refuerzo tres semanas después.



"Las respuestas inmunes provocadas por el ARNm (ARN mensajero) son similares a las de la infección natural. Pero, por supuesto, la vacuna de ARNm no es infecciosa y no puede causar enfermedades", resumió Kathrin Jansen, directora de Vacunas en Pfizer, durante una sesión de preguntas y respuestas con el comité.



Los expertos han debatido extensamente el riesgo de alergia después de dos casos de reacciones graves en el Reino Unido.



En Estados Unidos, una advertencia acompañará a la vacuna, anunció Marion Gruber de la FDA: no será recomendada para personas con alergias conocidas a alguno de sus ingredientes.



Pero Paul Offit, miembro del comité, enfatizó en la necesidad de tranquilizar a las decenas de millones de personas alérgicas al huevo o al maní.



Alta eficacia

La primera dosis de la vacuna comienza a proteger a los pacientes diez días después de la inyección, y la segunda dosis reduce el riesgo de desarrollar covid-19 en un 95 % en comparación con no estar vacunado.



La noticia más alentadora es que la vacuna también parece detener las formas más graves de la enfermedad, dijo Saad Omer, científico de la Universidad de Yale



Aún se desconoce cuánto tiempo durará la protección de la vacuna.



Pero el principal científico del gobierno estadounidense, Moncef Slaoui, dijo el miércoles que confiaba en que, basándose en pruebas con animales, la inyección crearía una memoria inmunológica a largo plazo en lugar de una respuesta efímera.

Otra interrogante es la medida en que la inyección detendrá la transmisión del virus, y si será efectiva en niños, mujeres embarazadas y personas cuyo sistema inmune está deprimido.



El siguiente paso es la distribución, que está siendo coordinada por el gobierno federal pero manejada por socios privados como FedEx.



La primera oleada de envíos incluirá alrededor de tres millones de dosis, que serán transportadas desde la planta de Pfizer en Kalamazoo, Míchigan, en contenedores de hielo seco mantenidos a -70 grados centígrados (-94 grados Fahrenheit).



Desde allí, las vacunas se distribuirán en el país para ser inyectadas a los residentes de los centros de cuidados a largo plazo y los trabajadores de la salud, los dos grupos que encabezan la larga fila de estadounidenses esperando sus turnos.