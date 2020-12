Medicamentos para el covid-19 no reducen significativamente las muertes, según estudio

Natalia Moreno Quintero

Este miércoles se dieron a conocer los resultados del estudio 'Solidaridad', promovido por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que evaluaba la respuesta de pacientes hospitalizados por covid-19 a los medicamentos Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir e Interferón beta-1a.



Según la investigación, publicada en la revista especializada The New England Journal for Medicine, "ninguno de estos fármacos redujo definitivamente la mortalidad, global o en ningún subgrupo, ni redujo el inicio de la ventilación ni la duración de la hospitalización".



El estudio fue adelantado en 405 hospitales de 30 países -entre ellos Colombia-, con la participación de 11.330 adultos hospitalizados por covid-19, de los cuales 2.750 recibieron Remdesivir, 954 Hidroxicloroquina, 1.411 Lopinavir, 2.063 Interferon y 4.088 no fueron tratados con ninguno de estos medicamentos.



"En total, 1.253 muertes fueron reportadas. Las muertes ocurrieron en 301 de 2.743 pacientes que recibieron remdesivir y en 303 de 2.708 que recibieron su control; en 104 de 947 que recibieron hidroxicloroquina y en 84 de 906 que recibieron su control; en 148 de 1.399 que recibieron lopinavir y en 146 de 1.372 que recibieron su control; y en 243 de 2.050 pacientes que recibieron interferón y en 216 de 2.050 que recibieron su control”, se lee en el artículo.

Según indicó previamente el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en Colombia fueron evaluados los resultados del uso de los medicamentos Remdesivir e Interferón en las clínicas Colombia, Infantil Santa María del Lago y Reina Sofía de Bogotá, la clínica Sebastián de Belalcázar de Cali y la clínica Iberoamérica de Barranquilla.