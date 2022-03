Tropas rusas comienzan a retirarse de la central nuclear de Chernóbil, afirma EE.UU.

Las fuerzas rusas comenzaron a retirarse de las instalaciones de la extinta central nuclear de Chernóbil, tras tomar su control desde el primer día de la invasión, el 24 de febrero, dijo el miércoles un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos.



El ejército ruso comenzó a retirarse del aeropuerto de Gostomel, al noroeste de Kiev, y "Chernóbil es otra zona donde están comenzando a reposicionar algunas de sus tropas, saliendo, alejándose de las instalaciones de Chernóbil y entrando en Bielorrusia", dijo el funcionario.



"Creemos que se están yendo, pero no puedo decirles que se fueron todos", agregó.



La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha dejado, desde el 9 de marzo, de recibir datos en vivo de Chernóbil. El domingo manifestó su preocupación por la falta de rotación de personal en la planta desde el 20 de marzo.



El reactor número 4 de la planta explotó en 1986, provocando el peor desastre nuclear civil de la historia. Los otros tres se cerraron gradualmente después del desastre, el último en 2000.



El aeropuerto militar Antonov, en Gostomel, fue atacado por fuerzas rusas el 25 de febrero, un día después del inicio de la invasión de Ucrania.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, indicó que "menos del 20%" de las fuerzas rusas cuyo avance sobre Kiev fue impedido por la resistencia ucraniana están "comenzando a reposicionarse" en dirección a Bielorrusia.



"Estimamos que se están reubicando en Bielorrusia. No tenemos un número exacto, pero esa es nuestra estimación preliminar", agregó durante una conferencia de prensa, y señaló que ninguna de las unidades parecía abandonar las cercanías de Ucrania.



"Si los rusos hablaran en serio sobre la desescalada, porque eso es lo que afirman, los enviarían a casa. Pero eso no es lo que están haciendo", señaló el vocero.