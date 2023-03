"Sigo teniendo miedo", Poncho Herrera recordó triste episodio en viaje a Brasil con RBD

El actor mexicano, Poncho Herrera, exintegrante de la agrupación RBD, reveló las razones por las cuales no quiso formar parte del reencuentro con la banda.



En entrevista con un medio mexicano, Herrera confesó que sus motivos para no reunirse con sus compañeros en la próxima gira no tuvieron que ver con temas de dinero sino con un suceso en específico que lo marcó de por vida hace veinte años durante una visita de la agrupación a Brasil.



El mexicano recordó los duros momentos que la banda vivió en su paso por Sao Paulo, Brasil, en febrero del 2006, cuando en medio de una firma de autógrafos murieron tres fanáticas tras una estampida humana.



"Hasta la fecha sigo teniendo un poco de miedo cuando voy a un lugar donde hay mucha gente", detalló.



Sin embargo, el actor se ha mostrado agradecido con sus excompañeros, a quienes estima y aprecia.



Herrera continuará concentrado en su carrera artística y se alista para el lanzamiento de ¡Qué viva México!, película dirigida por Luis Estrada, en la que actuará como protagonista.