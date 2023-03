Regreso de RBD y Salserín 'desempolva' fiebre por bandas musicales que marcaron época

Cuatro conciertos en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, de la agrupación de una vieja serie mexicana de televisión, RBD, es la muestra más clara de que la nostalgia sigue vendiendo boletería, y más, cuando es un reencuentro.



Casi 20 años después de su lanzamiento y de que empezaran a vivir el sueño del estrellato y la fama en exceso, vuelven a unir fuerzas en un mismo escenario, pues la experiencia en sus carreras artísticas de manera individual no ha sido mejor, excepto por Alonso Herrera, quien decidió no volver al grupo, argumentando la cantidad de trabajo que tiene como actor, una faceta que viene en ascenso.



Así también lo demuestra la orquesta venezolana Salserín, que por estos días se encuentra cumpliendo con dos primeras fechas de conciertos en Colombia, en Bogotá y Barranquilla, para regresar al país en los próximos meses y realizar shows en las ciudades donde cosecharon una gran fanaticada desde los años noventa.



Esta agrupación, que nació el 21 de julio de 1993, que fue firmada por Sony y cuyos primeros cantantes fueron Servando y Florentino Primera, José Félix Ceballos y Erasmo Huerta, contó con varias generaciones de jóvenes cantantes, al estilo Menudo, y una de las más exitosas, decidió retomar la orquesta para salir a los escenarios, a la espera que sus admiradoras volvieran a conectar con su música.



Le puede interesar: La novela Rebelde regresa a la televisión colombiana

“Lo veníamos planeando desde hace varios años, pero por compromisos profesionales y nuestras familias, fue algo que pospusimos durante un buen tiempo, no es fácil organizar las agendas de todos, hasta lo logramos y ha sido una experiencia memorable”, comentó Leonardo Patiño, uno de sus integrantes que ha vuelto al ruedo junto a René Velazco, José Félix y Toñito, que muchas recuerdan como ‘El Bebé Salsero’.



Acompañados con una potente orquesta, reconocen que la nostalgia suele vender muy bien, y que el género de la salsa no pasa por su mejor momento, en cuanto a la moda musical que suele imponer la industria discográfica.



“El género de la salsa no está actualmente entre los de ‘moda’, pero es tan fuerte y sólido, que creemos que hace parte de la cultura popular, y eso lo hemos visto en las giras que hemos realizado, a los cuales van muchas fanáticas de la agrupación, pero también verdaderos fanáticos salseros”, dijo José Félix.

Vale la pena recordar, que en su momento de mayor fama —cuando aún no había redes sociales ni telefonía móvil—, Salserín —los mismos de Una Fan Enamorada—, no dejaba de enloquecer a sus fanáticas, con miles de jovencitas en sus conciertos, haciendo filas larguísimas para obtener firmas de discos, fotos y autógrafos; persiguiendo a sus integrantes por toda la ciudad, y hospedándose en hoteles donde la seguridad debía ser reforzada para evitar, que muchas de esas seguidoras, intentarán ingresar.



‘El Reencuentro X-Salserín’ vuelve con un estilo más fresco, con show incorporado y una puesta en escena más actualizada sin perder su esencia de la música que muchas disfrutaron en los años 90. Por el momento, muchos fans ya tararean uno de sus éxitos: “De sol a sol, tú eres para mí; de sol a sol, yo soy para ti, yo soy la luz, que te alumbra, cuando la luna llega a mi sendero en mi existir, de sol a sol”.



Algunos afirman que no han visto fenómeno igual que el que producía entre sus seguidores Menudo en los años ochenta, que se reinventó en los noventa como MDO e infortunadamente terminó inmerso en escándalos de abusos sexuales. Pero durante varias etapas, varios de sus integrantes han realizando reencuentros con muy buena aceptación, y a finales del año pasado se había anunciado un reencuentro en el tour ‘Súbete a mi moto’.



Sin embargo, a última hora, ante más de 1500 personas que los esperaban, el concierto fue cancelado, y nunca más se volvió a programar. Se atribuyó a la falta de algunas autorizaciones para el espectáculo, a una baja venta de boletería, y a que solo estuvieran en escena: Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Miguel Cance.



Otro regreso muy esperado era el de la agrupación de punk rock, Blink 182, anunciada como una de las estrellas de la décima edición del Festival Estéreo Picnic, a realizarse a finales de este mes a las afueras del norte de Bogotá. Pero, recientemente, el baterista Travis Barker sufrió una lesión en la mano izquierda que requerirá de cirugía, por lo que tuvieron que cancelar su gira latinoamericana.



Esta sería la primera gira por esta parte del mundo, con la formación original de Blink 182, que no se reunía hace una década, y con la que habían marcado la escena rock de finales de los noventa y comienzos del nuevo milenio.



Algo similar ocurrió con Guns & Roses. Finalizando los 90’s Axl Rose quedó como único dueño de la banda y sus compañeros tomaron otros rumbos artísticos. Hace algunos años, les hizo una oferta monetaria, difícil de rechazar, al bajista Duff McKagan y al guitarrista Slash, para que lo acompañaran a una gira que pasó, el año pasado, por El Campín.

Pendiente

Los Backstreet Boys, la boy band que más discos ha vendido en todos los tiempos, ha tenido varios reencuentros durante los últimos 20 años, pero solo hasta la última gira se acercó a territorios a los cuales no había llegado con su show en vivo, como Colombia, logrando vender en pocas horas la boletería para sus conciertos en el Movistar Arena de Bogotá.



Durante 40 años muchas fueron las ofertas que los integrantes de la banda sueca de Abba recibieron y no aceptaron, para volver juntos a los escenarios, hasta que el año pasado en Londres con el espectáculo ‘Voyage’, show único en el que suenan las voces de los cantantes, sin que ellos estén presentes; su aparición se da gracias a la inteligencia artificial y a la creación de hologramas.



Todo va acompañado de un disco con diez canciones inéditas, junto a varias versiones de los temas de esta agrupación que nació en los años 70 y se separó en 1982.



En Colombia

Juancho y Piyo, de Compañía Ilimitada, banda de rock colombiano de los años 80, suelen reunirse para hacer giras de conciertos o lanzar nuevas canciones.



Poligamia es un proyecto abierto para el bogotano Andrés Cepeda, su líder. Hace algunos años volvieron para celebrar aniversarios significativos.



Por su parte, Bacilos, liderado por Jorge Villamizar, tuvo diez años (1997 - 2007) de éxito en América Latina y España. En 2017 se reencontraron.

Estrofa

“La magia de tus 15 años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo. Dame tu amor (dame tu amor). Dame tu amor, niña, te quiero”... Salserín.