¿Readmitirán a Trump en Twitter? el "sí" va liderando en encuesta realizada por Musk

Después de decir que aún no había decidido si levantar la prohibición a Donald Trump en Twitter, su nuevo propietario, Elon Musk, decidió lanzar una encuesta entre los usuarios de la red social para que votaran sobre la reincorporación del expresidente de Estados Unidos.



"Readmitir al expresidente Trump", publicó el viernes el multimillonario, con la posibilidad de votar sí o no.El sábado por la tarde, más de 14 millones de cuentas ya se habían expresado y el "sí" lideraba la encuesta online con el 51,8% de los votos. A menos de dos horas para el cierre de la votación, el "no" llevaba 48,2%.



No se sabe en términos concretos cuáles serían las consecuencias de este resultado, pero Musk dio pistas al responder bajo la misma encuesta: "Vox Populi, Vox Dei" (en latín, "la voz del pueblo es la voz de Dios").



Musk lanzó la encuesta el viernes por la noche, horas después de restablecer en nombre de la libertad de expresión varias cuentas de usuarios suspendidas.



"¡Es fascinante observar esta encuesta!", tuiteó este sábado el multimillonario, quien había celebrado la tasa de votos durante la noche, alrededor de un millón por hora.



En una aparición en video durante la reunión de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas, Trump dijo que saludaba la encuesta de Musk y que era su admirador, pero pareció rechazar cualquier regreso a Twitter, donde tenía más de 88 millones de seguidores.



"Me cae bien, tú sabes, es un personaje y, de nuevo, me gustan los personajes", dijo el expresidente.



"Él subió una encuesta y fue muy abrumador... pero tengo algo llamado Truth Social", añadió en referencia a la red social de su propiedad. Sobre si volvería a Twitter, dijo: "No lo considero porque no veo ninguna razón para ello".

También el sábado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que votó en Twitter a favor de que sea restablecida la cuenta del exmandatario estadounidense.



"Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío", escribió el político izquierdista en su cuenta en la red social.



Twitter había suspendido a Trump el 8 de enero de 2021, dos días después del ataque de sus simpatizantes al Capitolio, en Washington, ante el "riesgo de una mayor incitación a la violencia".



Musk luego abrió la posibilidad de un regreso del expresidente republicano a Twitter en mayo. Pero tal medida causó revuelo en la sociedad y la política estadounidense, especialmente una vez que Trump anunció que está en carrera por la Casa Blanca para 2024.