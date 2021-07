¿Por qué el magnicidio de Haití evidencia el fracaso del intervencionismo?

Andrés Camilo Osorio

Según la versión oficial, 28 hombres armados, que hablaban en inglés y español y tenían falsos chalecos de la DEA, entraron hasta la habitación del presidente haitiano, Jovenel Moïse, y le propinaron doce balazos. Su hija, al oír el estruendo, logró esconderse, pero su esposa, Martine Moïse, quedó gravemente herida.



Al principio dijeron que ella murió en el ataque, pero fue llevada de emergencia a Miami, donde la reportaron grave, pero estable. Una grabación difundía estas palabras en Twitter, las primeras de la Primera Dama tras el ataque del 7 de julio: “Enviaron mercenarios para matar al Presidente en su casa, con toda su familia, porque quería proveer carreteras, agua y luz, el referendo y las elecciones programadas para fin de año, para que no hubiera transición en el país”.

En el mensaje, la mujer asegura que los criminales querían “asesinar la idea que el Presidente tenía para el país” y que Moïse siempre creyó en la institucionalidad y en la estabilidad como “el primero de los bienes públicos”.

Pero no todos en Haití están de acuerdo con Martine. El magnicidio sume en una profunda inestabilidad al Estado y ha sembrado el temor en su gente. También vuelve a poner en la mira internacional la gran crisis humanitaria que viven y que da pie a un debate sobre una nueva intervención en el martirizado país.



¿Quién gana con este crimen? “Los grupos criminales”, responde Karol Derwich, académico de la Universidad Jaguelónica, en Polonia, quien ha realizado estudios sobre Haití y Estados fallidos en América Latina. Sostiene que ese fenómeno es producto de “la descomposición social tan grande que vive esa nación, que se ha incrementado en los últimos meses”. De hecho, la ONU alertó sobre un importante aumento en asesinatos, secuestros y violaciones.

Moïse no tenía un sustituto natural constitucional e institucional, debido a “debilidades de las instituciones”, señala el académico haitiano Schwarz Coulange Méroné, doctor en Estudios de Población del Colegio de México.



Dos días antes de su muerte, había nombrado primer ministro al neurocirujano Ariel Henry, pero no se había posesionado. Esta designación pone en entredicho la autoridad del primer ministro interino, Claude Joseph. Y como si fuera poco, ocho de los diez senadores en funciones nombraron al senador Joseph Lambert como presidente provisional, quien en Twitter expresó que “hay una necesidad urgente de reconstruir la esperanza en nuestro país”. En suma, al menos tres políticos reclaman la legitimidad.

Como dice Coulange Méroné, “constitucionalmente no hay un reemplazo; institucionalmente no hay, porque las instituciones que deberían ser la segunda opción para entrar no están constituidas. Por eso es necesario que las fuerzas vivas encuentren un consenso a esto y no me parece que es lo que se está dando”.

Esta grave situación en Haití es ya un problema estructural. De hecho, Derwich define al Estado haitiano como “disfuncional”, que nunca ha cumplido sus funciones más básicas como controlar el territorio, defender la soberanía y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El nivel más alto de esta disfunción es un “Estado fallido o colapsado”, dijo Derwich; le parece que Haití es el ejemplo más alto de disfunción en América Latina y el Caribe.

La Organización Internacional del Trabajo indica que esa nación tiene la renta per cápita más baja del continente y es la “más pobre de América”, con 70 % de la población en pobreza. Oxfam International ubica a esta sociedad como una de las más desiguales del mundo, cuyos orígenes están “marcados por la esclavitud”.



La ONG Internacional Humanium señala que, en cuanto a servicios sanitarios, el país tiene “importantes retos”, ya que menos de la mitad de los infantes tienen acceso a ellos. Por lo mismo, se registra una alta tasa de mortalidad infantil por diarrea, infecciones respiratorias, paludismo, tuberculosis y VIH. A ello se suma un azote constante de epidemias y desastres naturales.

Sandra Kanety Zavaleta, investigadora de la Universidad Autónoma de México, encuentra varios factores para entender la “la profunda crisis humanitaria en Haití”. Uno es el terremoto de 2010. Las pérdidas materiales se calcularon en US$8000 millones, que “equivalía a más de 100 % del Producto Interno Bruto”, sin contar los miles de muertos, damnificados y desplazados.

Otro factor se remonta a la independencia en 1804, cuando miles de esclavos negros, que superaban en número a los colonos franceses, arrasaron a sus antiguos dueños y fundaron la primera república negra independiente. Pero, a la larga, las indemnizaciones millonarias impuestas por Francia la hundieron en la pobreza por siglos.

El tercer factor es el intervencionismo extranjero desde 1915, cuando tropas de EE.UU. lo invadieron para “estabilizarlo”, tras el linchamiento del presidente Vibrun Guillaume Sam, y se quedaron 19 años. Esa influencia foránea en los últimos tiempos se expresa en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Según Zavaleta, las distintas formas de ocupación han impedido “la autonomía y la libre determinación de los haitianos y de la toma de decisiones de la vida económica, política y social del país”.

Presencia de la ONU



Una de esas operaciones es la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), que se creó en 2004 por el Consejo de Seguridad ante la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide, pero que a la larga profundizó “prácticas clientelares y de corrupción”, dice Zavaleta.

Con las misiones, los cascos azules llevaron enfermedades como el cólera y provocaron “más huérfanos”, como consecuencia de la violencia sexual cometida por algunos de ellos, un asunto estudiado y denunciado por Amnistía Internacional. Para otros observadores la excesiva presencia extranjera reemplazó de facto la acción del Estado y relevó a los responsables de sus obligaciones, lo que sin quererlo ha propiciado corrupción en varios casos.

Sin embargo, durante el fin de semana, un gobierno interino –presuntamente de Claude Joseph– “dio el paso extraordinario de solicitar que EE. UU. y la ONU envíen tropas para proteger la infraestructura del país”. Aunque el Departamento de Estado y el Pentágono confirmaron haber recibido la solicitud, no aclararon si “valoran el envío de tropas”, aunque esa posibilidad resultaba remota.



En todo caso, la petición alborotó el avispero. The Washington Post publicó el 8 de julio un editorial incendiario en el que sugería que, “para evitar un posible colapso con consecuencias nefastas, EE. UU. y otras partes influyentes –como Francia, Canadá y la OEA– deberían impulsar la creación de una fuerza internacional que resguarde la paz, probablemente organizada por la ONU, que proporcione la seguridad necesaria para organizar elecciones presidenciales y parlamentarias este año, como estaba previsto”.

El diario defiende la Minustah, que “logró generar un mínimo de estabilidad”, lo cual “sería preferible a la mayoría de los otros escenarios plausibles” y por lo mismo, subraya, “la comunidad internacional debe actuar ya”. Voces críticas, como la de la investigadora Marlene Daut, autora del libro Tropics of Haiti, se alzaron contra el diario norteamericano. En su cuenta de Twitter escribió que la intervención en Haití era “indignante” y traía a cuenta las violaciones cometidas por militares de la ONU, así como las miles de muertes causadas por el cólera que llevaron los soldados. “Vergüenza en el Washington Post”, dice el mensaje.



Schwarz Coulange dice que no apoyaría una intervención como la de 2004 “que fue un fracaso”. Porque lo que se llama “la comunidad internacional”, afirma, es “muy pronta” para proponer soluciones, “pero al final de cuentas cuando fracasan, como fracasaron con la Minustah en 2004-2017, quienes pagan las consecuencias son los haitianos, los que viven en el país”.

Derwich, por su parte, cree que debe haber una intervención de la OEA, pero solo para ayudar a las autoridades a gobernar de forma democrática y económicamente al Estado para disminuir los índices de pobreza que, a su vez, ayudaría a reducir la criminalidad. Para él, las elecciones serían la mejor opción para salir de la crisis política. “Si queremos hablar sobre la forma más básica de democracia en Haití, se debe iniciar con elecciones”.

No obstante, Edwin Paraison, excónsul de Haití en República Dominicana y hoy director ejecutivo de la Fundación Zile, especializada en las relaciones dominico-haitianas, piensa que hacer elecciones en septiembre, como insisten varios gobiernos, “es una locura”. Dice que primero hay que seleccionar a los nuevos miembros del Consejo Electoral, porque parte del actual “no es confiable”. Además, señala que dos millones de haitianos en edad de votar no tienen tarjeta electoral.

Por eso, quienes recuerdan los pésimos efectos de las intervenciones extranjeras sostienen que las fuerzas vivas haitianas deben reunirse para encontrar un consenso lo más rápido que se pueda, “antes de que la comunidad internacional imponga su voluntad”, afirma Schwarz Coulange.

Paraison coincide: “Primero tenemos que pasar por un diálogo franco y abierto. Tenemos que pasar por alguna cumbre sobre Haití, donde estén los distintos actores, nuestros interlocutores a nivel internacional”. Se trataría, dice, de participantes neutrales, como podría ser el caso del Vaticano.



“La situación nos pone ante el fracaso del modelo de la cooperación internacional con Haití”, profundiza Paraison. “Hay que promover un nuevo paradigma en lo que yo llamaría un acompañamiento de la comunidad internacional que garantice el derecho a la autodeterminación” del pueblo.

El asesinato de Moïse deja a Haití en un nuevo punto climático de su historia. Hoy la nación más sufrida del continente se debate entre sacudirse del yugo intervencionista y tomar en sus manos su propio futuro.

¿Quién ordenó matarlo?

El director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, aseguró el viernes que el autor intelectual del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el pasado 7 de julio, fue Joseph Felix Badio.

De acuerdo con el alto oficial, Badio fue quien les informó a los militares colombianos Germán Rivera y Duberney Capador que el operativo ya no era para secuestrar al Mandatario, como en principio se acordó, sino que matarlo.

“Se ratifica que las reuniones iniciales fueron realizadas en Miami, entre personas que trabajaban para CTU Security Service con James Solages, Arcángel Pretelt, el venezolano Tony Intriago y Emmanuel Sanon. También participarían de estas reuniones los militares colombianos”.