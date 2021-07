Habla la hermana de un exmilitar muerto en Haití: "Él no le hizo daño al Presidente"

Natalia Moreno Quintero

El exmilitar Duberney Capador Giraldo, de 40 años, murió en medio de las operaciones militares que buscaban dar con el paradero de los autores materiales del magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse, ocurrido el miércoles 7 de julio.



Jenny Capador Giraldo, hermana del exmilitar, habló con El País y dice estar segura de que su hermano no tiene nada que ver con las versiones que sostienen que fue él y un grupo de 26 soldados retirados los que asesinaron al Presidente de Haití, le pide al Gobierno Nacional esclarecer lo más pronto posible estos hechos y ayudarlos con la repatriación de los cuerpos de los connacionales fallecidos.

¿Luego de salir del Ejército su hermano había estado en misiones de seguridad en otros países?

​

Mi hermano se pensionó del Ejército en el 2019 y desde ese momento había enviado, en varias oportunidades, su hoja de vida para trabajar en servicios de seguridad en otros países, pero esto solo fue posible hasta el pasado 6 de mayo, fecha en la que viajó a Haití.

Anteriormente él solo había salido del país mientras se encontraba al servicio del Ejército y fue para asistir a un curso de Derechos Humanos, en Estados Unidos.



Según lo que conversaba con su hermano, ¿qué pasó en Haití?

​

Lo único que tengo claro es que mi hermano era un hombre de grandes valores y una persona que le dio media vida al Ejército Nacional de Colombia, institución en la que cumplió sus normas y leyes a cabalidad. Fue un hombre intachable y muy querido por los hombres que tuvo a su cargo durante su vida militar.

Solo sé que algo pasó pero no soy la persona indicada para decir lo que ocurrió. Espero que las investigaciones nos puedan dar la claridad de lo que sucedió porque él era un hombre muy transparente.



¿Qué opina de la versión que dice que el grupo de exmilitares colombianos había llegado a Puerto Príncipe para cuidar al Presidente?

​

Mi corazón me dice que es verdad. Yo conozco a mi hermano y sé que era una excelente persona. Era un hombre de bien y sé que él no le hizo ningún daño al señor Presidente de Haití.

“Mis sobrinos y mi madre están pasando por el peor capítulo de su vida. Sin embargo, tenemos que seguir luchando para que esto se aclare y lograr la repatriación del cuerpo”. Jenny Capador Giraldo Hermana del exmilitar Duberney Capador.

Usted dice que hablaba con su hermano casi que a diario, ¿cómo lo pudo percibir en el último mes?



Él fue un hombre feliz y trabajó en pro de los demás. Estaba trabajando en este proyecto porque les habían ofrecido un contrato para prestar seguridad privada a personas importantes en Haití. Él estaba haciendo inducciones, capacitaciones y organizando la dotación para sus compañeros.

Nunca me manifestó nada raro, solo nos decía que estaba trabajando en lo que él amaba, que era cuidar, proteger y velar por la protección de los demás.



¿Sabe si le alcanzaron a pagar el primer mes de trabajo?

​

Sobre ese tema no tengo ningún tipo de información porque nunca hablamos al respecto. Eso si, él fue muy claro en decirme que iba a viajar a Haití.



Familiares de otros exmilitares afirmaron que su hermano fue quien los contactó para ir a Haití. ¿Estaba usted al tanto de esto?

​

Yo tengo entendido que mi hermano tenía contacto con todo el mundo y lo que sé es que las personas que iban a viajar no solamente las observó él, sino otras personas.

Duberney pensó que si a él se le daba la oportunidad de viajar al exterior para mejorar su calidad laboral, también debía pensar en ayudar a sus compañeros que querían tener un mejor futuro fuera del país.

Además, si ellos fueran los culpables de lo que los están acusando por qué se les ocurriría subir fotos a redes sociales en lugares turísticos, eso no tiene sentido.



¿Qué noticias tiene sobre la repatriación del cuerpo?

​

Me tocó desplazarme desde la ciudad de Armenia hasta Bogotá. Llegué directamente a la Cancillería y tuve la oportunidad de que me atendiera el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri.

También hubo una llamada con la embajadora de Colombia en República Dominicana y me confirmaron que están trabajando en el proceso de repatriación de mi hermano y sus compañeros.

Sin embargo, conocimos que la persona que está encargada de la Embajada de Colombia en Haití no se encuentra y está por fuera del país, al parecer de vacaciones, por lo tanto se torna un poco complicada la situación. También estamos a la espera de lo que digan las autoridades de ese país.



¿Les han dado alguna fecha tentativa para la repatriación?

​

No nos han dado ninguna fecha exacta, solo nos han dicho que están en el proceso.

Yo solicité, de una forma muy respetuosa, que nos trataran de colaborar porque Haití es un país donde se manejan temperaturas muy altas y no sabemos en qué condiciones tienen el cuerpo de mi hermano y de los otros exmilitares. A todos los familiares nos preocupa mucho que la cadena de frío para conservar los cuerpos se esté respetando. Lo que vivimos en este momento es una incertidumbre muy grande.

Por petición de mi madre se pidió que mi hermano no fuera cremado, pues ella lo quiere ver para así poder cerrar el capítulo más doloroso de nuestras vidas. Sabemos que esto nunca se nos olvidará, pero esperamos tener pronto un poco de tranquilidad.