Un grupo de jóvenes estudiantes de enfermería se hicieron virales en Tik Tok al bromear sobre lo poco que habían aprendido de su campo profesional, días antes de graduarse. Razón por la cual, la institución universitaria tomó cartas en el asunto.



Estos alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de Venezuela compartieron videos en Tik Tok diciendo que se iban a graduar sin haber aprendido a hacer el PAE (Proceso de Atención de Enfermería) y sin saber inyectar.



Le puede interesar: ¿Sería vegano? el mundo es cada vez menos carnívoro, según estudios



Con comentarios como "me gradué sin saber dosificar" o "me gradué sin saberme los signos vitales" generaron polémica en esta red social y llamaron la atención de la universidad. Incluso uno de los estudiantes confesó que se iba a graduar "copiándose de los exámenes".



La institución académica no los expulsó pero si les aplazó el grado, obligándolos a tomar clases de refuerzo durante un mes.



Lea además: "Mi familia anda alterada": Aida Merlano aclaró que no es ella quien aparece en video sexual



El hecho también causó revuelo entre los internautas. "Un paciente que los vea no se va a dejar atender. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y fue muy tonto lo que hicieron. Al menos debieron quitarse la estola para que no se viera el escudo de la universidad", escribió una usuaria.

👉Por un video en Tik Tok, a un grupo de jóvenes recién graduados de la carrera de enfermería, en Venezuela, se les anuló su título profesional, por afirmar que no tenían conocimientos básicos de su campo profesional. pic.twitter.com/oAiDBQW19j — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 18, 2023