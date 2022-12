Policía capturó a sospechoso del asesinato de rapero Takeoff en EE.UU.

La policía estadounidense informó hace unas horas que capturó al presunto asesino del rapero Takeoff, miembro del influyente grupo Migos, quien fue baleado hace un mes en un club de Houston, Texas.



El sospechoso, identificado como Patrick Xavier Clark, de 33 años, "fue detenido ayer jueves por la noche", dijo en conferencia de prensa el jefe de la Policía de Houston, Troy Finner.



El oficial detalló que antes ya se había capturado a Cameron Joshua, de 22 años, por posesión ilegal de armas.



El sargento de la policía de Houston Michael Burrow explicó que el tiroteo en una fiesta privada se produjo tras una discusión sobre un "lucrativo juego de dados", pero aclaró que Takeoff no estaba involucrado y era "un espectador inocente".



También dijo que la investigación seguía en curso. Otras dos personas fueron heridas en esa ocasión, tras un incidente en un club de bolos (bolera).



"La violencia armada en todas partes, no solo en la ciudad de Houston, tiene que terminar", dijo por su parte el alcalde de la ciudad, Sylvester Turner. Se trató de un tiroteo donde "un joven le quitó la vida a otro joven, sin razón", agregó.



Kirshnik Khari Ball, Takeoff, nació en Lawrenceville, Georgia, el 18 de junio de 1994. Era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo, quien está casado con la también rapera Cardi B.



Migos, con sede en Atlanta, saltó a la fama con su canción viral de 2013 "Versace", que la superestrella canadiense Drake remezcló. Más tarde, el trío grabó con él "Walk It Talk It".



Pero fue el éxito de 2016 "Bad and Boujee" el que los colocó en la cima. Este tema se ha reproducido 1.500 millones de veces solo en los Estados Unidos.



En las semanas posteriores al tiroteo, Quavo escribió un emotivo tributo a Takeoff, elogiando la "verdadera pasión por la música" de su sobrino. "Él creó su 'triplet flow' y el resto es historia", agregó Quavo. "Nunca se preocupó por los títulos, el crédito o qué hombre tenía más brillo", consideró.