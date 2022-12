The Weeknd en Colombia: todo lo que debe saber para asistir al concierto en Bogotá

El próximo 4 de octubre de 2023, en el Estadio El Campín, en Bogotá, se presentará el artista canadiense The Weeknd durante su gira After Hours Til Dawn.



La preventa iniciará desde este sábado 3 de diciembre, según lo dio a conocer Ocesa, que será el organizador del concierto, el mismo que logró traer al país a los artistas Dua Lipa y Harry Styles.



El cantante de 'Earned It' iniciará su tour el 10 de junio de 2023 en Manchester, Inglaterra, y luego recorrerá otras ciudades europeas para luego continuar por América Latina.



Las entradas se podrán conseguir en la página de Eticket. La boletería general para el concierto será desde el 3 diciembre, cuyos precios oscilan desde $242.000 hasta $795.000.



Conozca aquí, el precio de las diferentes localidades:



Cancha general: $606.000

Occidental central alta: $795.000

Occidental baja BAJA: $668.000

Occidental alta: $552.000

Occidental norte alta: $242.000

Oriental baja: $431.000

Oriental norte baja: $187.000

Oriental alta: $363.000

Oriental norte alta: $242.000