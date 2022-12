¡A celebrar! La Pérgola Clandestina es la mejor discoteca de Colombia, según la INA

El pasado miércoles, la Pérgola Clandestina, discoteca ubicada en el centro de Cali, fue reconocida por la International Nightlife Association como uno de los 100 mejores clubs nocturnos del Mundo.



La discoteca caleña, que se distingue por su decoración, música y buen ambiente, ocupó el puesto #79 de este listado global y el #1 en el país.



El premio fue recibido por parte del equipo de la Pérgola, en acompañamiento con Asobares, dentro del marco del 8° Congreso Internacional de Ocio Nocturno y 7° Premios Golden Moon, realizados en el emblemático Hard Rock Hotel Tenerife de Costa Adeje, en Tenerife, España.



"Este es un reconocimiento no solo a los lugares que hoy se ubican en el listado de los 100 Clubs del mundo, a quienes felicitamos de todo corazón como colombianos; es un premio a la constancia, valía y esfuerzo de todo un sector que en Colombia le ha apostado durante años, a profesionalizar, innovar y posicionar la industria del entretenimiento, a las ciudades y a nuestro país como un destino turístico-musical y gastronómico en el mundo", señaló Camilo Ospina Guzmán, presidente de la junta directiva de Asobares.



Cabe mencionar, que detrás de 'La Pérgola' las otras discotecas colombianas que entraron en la lista fueron la Octava Club y Salvador, ambas de Bogotá, que se ubicaron en los puestos 93 y 95, respectivamente.



Además, Colombia fue el segundo país de Latinoamérica con más establecimientos nocturnos en el listado, solo después de Brasil, que ocupó el primer lugar con 4 discotecas.



"Nuestra alegría no es sólo ingresar al puesto número 79 de la lista en la que competimos con clubes nocturnos de más de 40 países como Estados Unidos, España, Italia, Holanda, Suiza, Brasil, México y Argentina, sino recibir la sorpresa de ganar el premio a Best Nightlife Innovative Project 2022, reconocimientos importantes para nuestra ciudad y por supuesto para el Valle del Cauca y Colombia", señaló el establecimiento en un comunicado.



En este listado también entraron clubs nocturnos de ciudades como Ibiza, Berlín, Ámsterdam, Nueva York, Bali, Manchester, Bariloche y Barcelona.