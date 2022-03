No se deben de "descuidar" otros países por ayudar a Ucrania: ONU

El Programa Mundial de Alimentos pidió este viernes a los países desarrollados que ayuden a otros Estados, además de a Ucrania, y que "no los descuiden" porque también se encuentran en una precariedad extrema.



"Trato de que los europeos y Estados Unidos se despierten", dijo David Beasley en una conversación con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional(FMI), en la que hablaron de los países afectados por conflictos.



"Mientras os enfocáis en Ucrania, por favor, no descuidéis el Sahel, no descuidéis a Siria, Jordania, Líbano. Si lo hacéis, las consecuencias serán catastróficas, más que catastróficas", añadió Beasley.



El director de PMA, una agencia de la ONU con sede en Roma, advirtió que no solo empeoraría la hambruna en todo el mundo, sino que "podría haber una migración masiva o una desestabilización" global.



Subrayó que sin seguridad alimentaria la paz es ilusoria y que su organización se enfrenta a una terrible elección: "Lo último que quiero hacer es tomar semillas que no se cultivan en Ucrania para dárselas a Ucrania".



"¿Es justo coger comida de los niños etíopes para dársela a los niños ucranianos? No", dijo.



"No podemos ponernos en esta situación", afirmó, y añadió que el PMA está haciendo cuanto puede para comprar la mayor cantidad posible de trigo de Ucrania que todavía está disponible.



Pero la organización tropieza con problemas concretos como encontrar camioneros para transportarlo porque están en el frente desde que Rusia invadió el país.



Y los campesinos, que también tienen que combatir, corren el riesgo de no poder ocuparse de las plantaciones de primavera.



Beasley recomendó que los donantes y los bancos de desarrollo adopten un enfoque más pragmático financiando proyectos de corto a medio plazo, como la comida escolar, con un impacto directo en la población.



Georgieva subrayó por su parte que el FMI centra la ayuda en los países frágiles y en guerra, y destacó que existe una correlación directa "entre la estabilidad macroeconómica y la paz".