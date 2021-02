Murió Dustin Diamond, el actor que interpretó a "Screech" en la serie 'Salvado por la campana'

Erika Mantilla

Dustin Diamond, actor estadounidense conocido principalmente por el papel de "Screech" en la serie 'Salvado por la campana' (Saved by the Bell, en inglés), falleció este lunes a consecuencia de un cáncer fulminante, confirmó su agente Roger Paul.



Diamond tenía 44 años y según el representante, apenas fue diagnosticado hace tres semanas. "No sufrió", explicó.



La carrera del actor californiano comenzó con la serie 'Good Morning, Miss Bliss' (1987-1989), cuyo equipo migraría en gran parte después a 'Salvados por la campana'.



Emitida en NBC, la serie que le dio su mayor fama duró cuatro temporadas, 86 episodios y alcanzó una gran popularidad fuera de Estados Unidos.



La ficción relataba la vida cotidiana de los alumnos de una escuela secundaria imaginaria de Los Ángeles, Bayside High School, con un tono ligero y tratando algunos de los grandes problemas de la adolescencia.



Dustin Diamond interpretaba a Samuel "Screech" Powers, un alumno con preocupaciones y reflexiones poco comunes, contrapunto perfecto de Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), protagonista principal de la serie.



Pese a su contribución en el éxito de la serie, Diamond solo consiguió después pequeños papeles en producciones de segunda línea.

El actor regresó a la actualidad en 2009 gracias al libro 'Behind The Bell', en el que relataba interioridades de la serie, con muchas anécdotas jugosas, pero de las que Diamond admitió más tarde que muchas eran mentira.



El año pasado, Diamond fue el gran ausente de la nueva versión de 'Salvado por la campana', difundida por la nueva plataforma Peacock, y en la que aparecían muchos participantes de la serie inicial.



"Sabemos que Dustin no está considerado como recomendable por la mayoría de gente", comentó su agente Roger Paul, quien hizo referencia a "una serie de fracasos, hechos desafortunados".



En 2015, el intérprete fue condenado a cuatro meses de prisión firme por haber apuñalado a un cliente en un bar de Wisconsin tras un altercado.



"No fue voluntariamente malicioso", insistió el agente, explicando que al actor tuvo que atravesar numerosas dificultades, sin dar más precisiones. Prefiere recordar a un hombre cuya "mayor pasión fue hacer reír a los demás".



