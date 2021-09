Mujer investigada por tragedia aérea del Chapecoense fue capturada en Brasil

A Polícia Federal prendeu Celia Castedo Monasterio, controladora responsável pela análise e aprovação do plano de voo da aeronave envolvida no desastre da Chapecoense, em 2016.



A decisão foi dada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, que determinou a extradição.



