Luego de casi tres meses de protestas, Irán decidió acabar con la Policía de la moral

rán anunció la disolución de la policía de la moral tras casi tres meses de protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por esta unidad por supuestamente violar el estricto código de vestimenta del país.



"La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial" y fue suprimida por los que la crearon, afirmó el sábado por la noche el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, según informó el domingo la agencia de noticias ISNA.



"La mejor manera de hacer frente a los disturbios es prestar atención a las verdaderas demandas del pueblo", en su mayoría relacionadas con "cuestiones de subsistencia y económicas", dijo el domingo el portavoz de la presidencia del Parlamento, Seyyed Nezamoldin Moussavi, citado por Isna.



El anuncio, considerado como un gesto hacia los manifestantes, se produce un día después de que las autoridades anunciaran que estaban revisando la ley de 1983 sobre el velo obligatorio.



La norma fue adoptada cuatro años después de la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía del sah, y establece que tanto las mujeres iraníes como las extranjeras, independientemente de su religión, tienen que cubrirse el pelo con un velo y llevar ropa holgada en público.



Irán está sumido en una oleada de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció tras ser detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo.



Las autoridades afirman que la muerte de Amini se debió a problemas de salud, pero según su familia, falleció tras haber sido golpeada.



Desde entonces, las mujeres han encabezado las protestas, gritan consignas como "mujer, vida, libertad", se quitan y queman sus velos.

Opositores desestiman el anuncio de la disolución

Activistas opositores desestimaron este lunes el anuncio de la disolución de la policía de la moral en Irán y advirtieron que las autoridades seguirán aplicando sus estrictas normas sobre la vestimenta de las mujeres.



El sorprendente anuncio se produjo cuando la República Islámica se enfrenta a una oleada de protestas, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años, que fue detenida por la policía de la moral por supuestamente llevar mal el velo.



La declaración de Mohammad Jafar Montazeri parecían ser una respuesta improvisada a una pregunta en una conferencia, lo que dejaba mucho margen a la interpretación, en lugar de un anuncio preparado sobre esta unidad, que está dirigida por el ministerio del Interior y no por el poder judicial.



Pero, incluso si se disuelve esta unidad, su supresión no supondría ningún cambio en la política iraní de imponer el velo obligatorio a las mujeres -un pilar ideológico clave para sus dirigentes clericales-, sino un cambio de táctica en cuanto a la forma de aplicarlo, advierten los activistas.



Sería "probablemente demasiado poco y demasiado tarde" para los manifestantes, que exigen ahora un cambio de régimen y no sólo una relajación de las normas de vestimenta, dijo a la AFP Roya Boroumand, cofundadora del grupo de derechos Abdorrahman Boroumand Center, con sede en Estados Unidos.