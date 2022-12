Críticas a Trump en Estados Unidos por su llamado a abandonar la Constitución

La clase política estadounidense condenó fuertemente el domingo el llamado que el expresidente Donald Trump hizo a abandonar las reglas de la Constitución para volver sobre el tema de los resultados de las presidenciales de 2020, que ganó Joe Biden.



Reiterando sus reclamos infundados de fraude masivo durante las elecciones, Trump afirmó el sábado en su red Truth Social que un "fraude de esta clase y magnitud permite terminar con todas las reglas, regulaciones y artículos, incluidos los de la Constitución".



La Casa Blanca condenó de inmediato las declaraciones.



"La Constitución estadounidense es un documento sacrosanto que garantiza desde hace 200 años que la libertad y el estado de derecho prevalezcan en nuestro bello país", comentó el sábado el portavoz del Ejecutivo Andrew Bates, en un comunicado.



Lea aquí: Twitter suspende la cuenta de Kanye West luego de sus publicaciones a favor de Hitler



"Atacar la Constitución y todo lo que representa es un anatema para el alma de nuestro país y hay que condenarlo", agregó. "No se puede amar a Estados Unidos solo cuando se gana".



El domingo, legisladores de ambos partidos se mostraron ofendidos por el comentario del expresidente, quien recientemente anunció que iba a presentarse como candidato a las presidenciales de 2024.



"La semana pasada cenaba con antisemitas. Ahora llama a poner fin a la democracia constitucional en Estados Unidos", tuiteó el jefe de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en referencia a la cena en la residencia de Donald Trump en Florida, en la que participó Nick Fuentes, un supremacista blanco y un destacado negacionista.



Trump "está fuera de control y es un peligro para nuestra democracia. Todo el mundo debe condenar este ataque contra nuestra democracia", afirmó Schumer.



Consultado sobre las palabras de Trump en Fox News, el exvicepresidente Mike Pence, que tomó distancia del magnate desde el ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, se abstuvo de condenarlas.



"Los candidatos que se han enfocado en el pasado, en particular los que se concentran en cuestionar la última elección, no han tenido buenos resultados en las elecciones de medio mandato" del mes pasado, recordó.



Por su parte, el exconsejero de seguridad nacional de Trump, el ultraconservador John Bolton, manifestó su malestar por la sugerencia de su antiguo jefe. "Todos los verdaderos conservadores deben oponerse a su campaña para las elecciones presidenciales de 2024", tuiteó.