Twitter suspende la cuenta de Kanye West luego de sus publicaciones a favor de Hitler

Twitter suspendió este viernes la cuenta de Kanye West, después de que el rapero estadounidense publicara una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas y de que manifestara su admiración por Adolf Hitler.



"Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia", afirmó el propietario de la red social, Elon Musk, en una respuesta al tuit de West, cada vez más aislado por sus declaraciones antisemitas y la admiración que ha manifestado por Hitler.



Musk, dueño de la plataforma desde fines de octubre, había defendido hasta ahora una visión absoluta de la libertad de expresión.



Durante una aparición en el programa "Infowars", presentado por Alex Jones, conocido por sus ideas complotistas, el rapero estadounidense, ahora conocido como Ye, llevaba un pasamontañas negro.



"Yo amo a Hitler", dijo Ye en varias ocasiones, provocando la ira de los internautas en redes sociales.



"Has ido demasiado lejos"

Horas más tarde, Musk anunciaba que Ye había sido suspendido de la red social después de que el rapero hiciese pública una conversación entre él y Musk.



"Lo siento pero has ido demasiado lejos, esto no es amor", escribió el jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando a Elon Musk: "¿Quién te ha hecho juez?".



Kanye West también compartió una foto de un Elon Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: "Recordemos siempre esto como mi último tuit".



La publicación de la imagen en la que se asocian los símbolos del régimen nazi y del judaísmo se suma a otras provocaciones del cantante que llevaron a varias marcas, como Adidas, Gap y Balenciaga, a romper lazos con él.



También el jueves, la casa matriz de Parler, Parlement Technologies, anunció que cancelaba las negociaciones para venderle la plataforma a West, pero indicó que la decisión ya se había tomado a mediados de noviembre. Parler es muy popular entre los ultraconservadores por su defensa de la libertad de expresión a ultranza, casi sin límites.



Kanye West había manifestado deseos de comprar la plataforma después de que unas declaraciones antisemitas lo convirtieran en persona non grata en el mundo de los negocios y llevaran a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones.

"Amo a los nazis"

El jueves, en el plató de "Infowars", que afirma estar aquejado de un trastorno de bipolaridad y que no hace mucho dijo que podría presentarse a la presidencia de Estados Unidos en 2024, se mostró muy provocador.



"Yo veo cosas buenas sobre Hitler", declaró el músico de 45 años. "No puedo decir que esta persona [Hitler] que inventó carreteras y los micrófonos que yo uso como músico, no hizo nada bueno".



"Cada ser humano tiene algo valioso que ha traído a la mesa, especialmente Hitler", insistió.



"Los nazis hicieron cosas realmente malas", le respondió el presentador, Alex Jones, recientemente condenado a pagar casi 1.000 millones de dólares por haber negado la realidad de una matanza en una escuela.



"Pero hicieron cosas buenas también", le replicó Ye. "Yo amo a los judíos, pero también amo a los nazis. No me gusta ver la palabra maldad junto a nazis".



En las últimas semanas, varios miembros de su anterior círculo profesional denunciaron la fascinación de Kanye West por Hitler en medios estadounidenses.



A raíz de este nuevo escándalo, la Coalición Republicana Judía condenó a Ye y exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.