Los cinco policías acusados por muerte de Tyre Nichols en EE.UU. se declaran inocentes

Los cinco agentes acusados de matar a golpes en enero al afroestadounidense Tyre Nichols, de 29 años, se declararon este viernes no culpables, en un nuevo caso de violencia policial que hizo temer un estallido social en Estados Unidos.



Los agentes, que también son afros y fueron despedidos después del hecho, comparecieron ante un jurado en la ciudad de Memphis, Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y sus abogados afirmaron que se declaraban "no culpables".



Se trata de Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III y Desmond Mills Jr. Están imputados por homicidio, lesiones corporales agravadas, secuestro agravado, falta profesional y abuso de autoridad.



En la sala del tribunal estuvo presente la madre de Nichols, RowVaughn Wells, al igual que su abogado Ben Crump, que suele tomar casos de violencia policial.



El juez James Jones Jr pidió al público "paciencia" y tolerancia. "Todos los involucrados quieren que el caso se cierre lo antes posible", dijo. "Pero es importante que todos entiendan que el Estado de Tennessee, así como cada uno de estos acusados, tienen el derecho absoluto a un juicio justo".



En una rueda de prensa posterior a la audiencia, Ben Crump pareció atender la solicitud del magistrado al reclamar que se actúe "rápidamente". "No queremos que esto se eternice. Tenemos videos", dijo.