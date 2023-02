Fiscalía de EE. UU. recomienda no usar Tik Tok ante sospecha de robo de información por parte de China

La fiscal general adjunta de Estados Unidos, Lisa Monaco, ha dicho este jueves que no usa la red social Tik Tok, propiedad de la empresa china ByteDance, y "no recomendaría a nadie que lo hiciera", en alusión a las conjeturas que Washington viene lanzando en los últimos tiempos sobre la posibilidad de que Pekín presione a las empresas locales para obtener la información de sus usuarios.



"Los datos que se obtengan hoy podrían utilizarse mañana de nuevas y aterradoras formas", ha elucubrado la 'número dos' del Departamento de Justicia que, junto al de Comercio, está planeando poner en marcha medidas de choque para evitar que los competidores de Washington obtengan tecnología estadounidense, informa CNN.



"Cualquier empresa que haga negocios en China está sujeta a las leyes de seguridad nacional chinas, que exigen entregar datos al Estado, y es una razón por la que debemos estar muy preocupados", ha asegurado Monaco, quien ha acusado a Pekín de tratar de promover sus privilegios e intereses a través de la tecnología.



Monaco, en un evento celebrado en Londres, ha subrayado que los intereses de China no son los mismos de Estados Unidos, pues, dice, "se alimentan y están dirigidos hacia un enfoque autoritario", alertando de que "los autócratas buscan una ventaja táctica a través de la adquisición, el uso y el abuso de tecnología".



Es por ello que ha recomendado no utilizar Tik Tok, una aplicación en el punto de mira de Estados Unidos hasta tal punto que la Casa Blanca y la mitad de los gobiernos estatales han prohibido a sus trabajadores que la instalen en sus dispositivos electrónicos oficiales por temor a que China les robe información.



"Quieren adquirir tecnología por cualquier medio, no solo para alimentar la vigilancia y la represión en el país y en el extranjero, sino también para obtener un dominio estratégico", ha acusado la fiscal adjunto Monaco.



"Si una empresa que opera en China recopila tus datos, es una apuesta segura que el Gobierno chino acceda a ellos", ha conjeturado Monaco, quien ha enfatizado que están preparados para responder con todos los mecanismos a su alcance a aquellos Estados que hagan uso de la tecnología para socavar las alianzas y la seguridad nacional estadounidenses, así como el estado de derecho.