El yihadista Saif al Adl, exmiembro de las fuerzas especiales de Egipto y radicado en Irán, se ha convertido en el jefe de Al Qaeda desde la muerte de Ayman al Zawahiri en 2022, informó este miércoles el Departamento de Estado estadounidense.



Teherán calificó el anuncio el jueves de "desinformación" y consideró "risible" que se "vincule al líder de Al Qaeda con Irán".



"Los creadores de Al Qaeda y del grupo Estado Islámico son los responsables del crecimiento del terrorismo en el mundo", tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hosein Amir Abdollahian, en alusión a Estados Unidos.



La víspera, un portavoz de la diplomacia estadounidense afirmó que su país llegó a la misma conclusión que la ONU, es decir, que "el nuevo líder de facto de Al Qaeda, Saif al Adl, está radicado en Irán".



Se refería a un informe de la ONU publicado el martes en el que señala que la mayoría de los Estados miembros estima que Saif al Adl es "el líder de facto de Al Qaeda, y por ahora representa la continuidad".



Según este texto, el grupo no lo declaró formalmente "emir" por dos motivos: es un tema delicado para los talibanes en el gobierno en Afganistán, que no quisieron reconocer que los estadounidenses mataron a Zawahiri en una casa de Kabul el año pasado, y además reside en Irán, un país predominantemente chiita, cuando Al Qaeda es un grupo sunita.



"Su ubicación plantea interrogantes que pesan sobre las ambiciones de Al Qaeda de afirmar su liderazgo de un movimiento global frente a los desafíos de ISIS", siglas en inglés del grupo Estado Islámico, dice el informe de la ONU.



Saif al Adl, de 62 años, fue teniente coronel de las fuerzas especiales egipcias y es una figura de la vieja guardia de Al Qaeda.



Ayudó a desarrollar las capacidades operativas del grupo y entrenó a algunos de los piratas aéreos que participaron en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según el Counter Extremism Project.



Vive en Irán desde 2002 o 2003 y, aunque inicialmente estuvo bajo arresto domiciliario, pudo viajar a Pakistán, según Ali Sufan, exinvestigador del FBI.



"Saif es uno de los soldados profesionales con más experiencia en el movimiento yihadista global, y su cuerpo lleva las cicatrices del combate", escribió en 2021 en el CTC Journal.