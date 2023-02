Biden dice que "derribará" cualquier objeto aéreo que amenace la seguridad de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que no dudará en mandar derribar cualquier objeto aéreo que amenace la seguridad nacional.



"Si algún objeto representa una amenaza para la seguridad de los estadounidenses, lo derribaré", advirtió Biden días después de ordenar el derribo de un globo chino y de otros tres objetos volantes no identificados.



Entérese aquí: Sospechan que "al menos uno" de los testigos en indagación sobre presiones de Trump mintió



Biden afirmó que prevé hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, pero que no se disculparía por derribar el globo que entró en el espacio aéreo estadounidense. Según las autoridades locales, tenía objetivos de vigilancia y recopilación de datos importantes para la seguridad del país.



"No queremos una nueva Guerra Fría" y "seguiremos hablando con China", declaró en un breve discurso. "Espero hablar con el presidente Xi y llegar al fondo de esto", agregó.