Lo que se sabe sobre el reinicio de diálogos entre el Gobierno de Venezuela y la oposición

Con renovado impulso internacional, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudarán este viernes en México negociaciones sobre la crisis de Venezuela, esto luego de 15 meses de interrupción que habrían oxigenado al chavismo.



La agenda se mantiene sin cambios: los opositores insisten en pedir un cronograma rumbo a elecciones presidenciales "libres", previstas para 2024, esto luego de acusar a Maduro de conseguir la reelección fraudulentamente en 2018, mientras el gobernante exige levantar las sanciones que Estados Unidos impuso a la otrora potencia petrolera.



La crisis energética que desató la guerra en Ucrania elevó el atractivo del crudo venezolano para Washington, al tiempo que la región experimenta un viraje político a la izquierda.



El reinicio del diálogo fue anunciado el miércoles por el presidente colombiano, Gustavo Petro, indicando que la ronda se extenderá hasta el sábado. Además, una fuente vinculada a las negociaciones confirmó a AFP que Ciudad de México será, nuevamente, la sede de los diálogos, al igual que en agosto de 2021.



La misma fuente indicó que las delegaciones llegarán a la capital mexicana este viernes y sostendrán una "jornada de trabajo en la tarde", mientras que el sábado prevén firmar un primer acuerdo sobre aspectos sociales, pero todavía no hay consenso en torno a asuntos clave como las próximas elecciones y sus condiciones, agregó.



No obstante, la oficina del dirigente opositor Juan Guaidó llamó el miércoles vía Twitter a esperar a que la reunión sea confirmada por fuentes oficiales y a no especular sobre el reinicio del diálogo.



Impulso internacional

Petro, primer mandatario izquierdista de Colombia, manifestó disposición para apoyar los contactos entre ambas partes. Desde que asumió el poder el 7 de agosto, el Mandatario colombiano estrecha lazos con Caracas.



Los dos países retomaron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019 por las diferencias entre el entonces presidente Iván Duque y Maduro. Venezuela, en tanto, acoge los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).



La reunión consolida el impulso dado el pasado 11 de noviembre en París cuando Petro, junto el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el de Argentina, Alberto Fernández, y la canciller noruega, Anniken Huitfeldt, se reunieron con los principales negociadores del chavismo y de la oposición.

Tras el encuentro, realizado durante la quinta edición del Foro de París sobre la Paz, los dignatarios llamaron públicamente a las partes a retomar el diálogo y consideraron, en una declaración conjunta, la negociación como "única vía" para superar la crisis que ha forzado la migración de 6,8 millones de venezolanos, según Naciones Unidas.



Los representantes de Maduro y la oposición, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, respectivamente, no se han pronunciado hasta ahora sobre la reanudación de contactos en México.



El chavismo y la oposición entablaron diálogos en ese país en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados. Maduro los congeló dos meses después por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, próximo al gobierno y enjuiciado por lavado de dinero.



El regreso a la mesa coincide con la visita oficial de Petro a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Los mandatarios se reunirán el viernes por la mañana en Ciudad de México.