Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, alarmó al mundo con unas declaraciones que dio en un discurso sobre el calentamiento global en el estado de Massachusetts.

Sobre el polémico tema, el mandatario norteamericano dio a entender, al parecer, por un lapsus, que padece cáncer.

"El cambio climático es un peligro claro e inmediato, así como una "amenaza existencial para nuestra nación y el mundo. Es por eso que yo y tantas otras personas con las que crecí tienen cáncer y por qué durante mucho tiempo, Delaware tuvo la tasa de cáncer más alta de la nación", sostuvo.

#LoUltimo - El Presidente Biden acaba de asegurar que tiene cáncer. 👇🏻 pic.twitter.com/YxTnTB3zKc — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) July 20, 2022

Aunque la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado de manera oficial para aclarar el tema, medios de comunicación de ese país aseguran que Biden no padece esta enfermedad, y que sus declaraciones fueron a causa de un lapsus.

El calentamiento global "es literalmente, no en sentido figurado, un peligro claro e inmediato (...) La salud de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades está literalmente en juego", afirmó Biden en una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, en proceso de reconversión para generar energía eólica.



"Como el Congreso no está haciendo lo que debería", lamentó el demócrata de 79 años, "usaré mis prerrogativas ejecutivas".



El presidente, sin embargo, no ha declarado por el momento el "estado de emergencia climática" como piden algunos miembros de su partido, una maniobra cuyo impacto no está muy claro pero que podría otorgarle poderes políticos adicionales.