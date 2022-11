Joe Biden propone impuestos al exceso de beneficios de las gigantes petroleras 

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este lunes que es tiempo de que los gigantes del petróleo dejen de "especular con la guerra", en alusión a las ganancias récord de estas empresas mientras los hogares del país luchan contra una inflación galopante.



"Tienen una oportunidad para hacerlo. Bajar precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones", explicó Biden.



Le puede interesar: Conclusiones de la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Madrid



Los comentarios del mandatario se producen luego de que los gigantes del sector publicaran ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo que se disparó tras la invasión rusa de Ucrania.



En ese sentido, los gigantes estadounidenses de los hidrocarburos ExxonMobil y Chevron obtuvieron enormes ganancias en el tercer trimestre, según datos de la semana pasada.



ExxonMobil obtuvo 19.700 millones de dólares, un nivel récord, en tanto Chevron ganó 11.200 millones, apenas por debajo de su récord del trimestre anterior.



Bajo el efecto de la disparada de precios de la energía alimentada por la guerra en Ucrania, también grupos europeos obtuvieron beneficios importantes: Shell ganó 6.700 millones de dólares, TotalEnergies 6.600 y Eni 5.900 millones.



Lea también: Cierran más de 80 emisoras radiales en lo que va del 2022 en Venezuela



Esta situación contrasta con lo que ocurría hace dos años cuando, en plena pandemia, los precios de la energía se derrumbaban y generaban grandes pérdidas a los productores de hidrocarburos.



"Hay discusiones en Estados Unidos sobre la posibilidad de que nuestro sector vuelque una parte de sus beneficios directamente al pueblo estadounidense", destacó la semana pasada, Darren Woods, el titular de ExxonMobil.



"No llego a creer que tenga que decir esto, pero volcar beneficios a los accionistas no es lo mismo que bajar los precios para las familias estadounidenses", publicó en Twitter, Joe Biden.